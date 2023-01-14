Doğa Rutkay: Covid’i mumla arıyorum

Bir süre hastanede tedavi gören ve taburu olan Doğa Rutkay, hastalık süreciyle ilgili detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İki çocuk annesi Rutkay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her birinize teşekkür ederim… Çok güzel geçmiş olsunlar gelmiş… Tek tek dönemiyorum buradan topluca yazayım, çok teşekkürler! Not, maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor, okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid’i mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım. Sabırlıyım atlatacağım.”

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14/01/2023 14:51