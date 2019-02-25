Doğa Rutkay: Fenalık geçirirken bakarım

Kış mevsimi kar yağmadan geçecek diye düşünen İstanbullular geride bıraktığımız yağan yoğun karın şaşkınlığını yaşadı. Kısa sürede her yeri etkisi altına alın karın tadını çıkarmak için dışarıya çıkan isimler arasında oyuncu Doğa Rutkay da vardı. Sosyal medya hesabından kar keyfi yaparken çektiği bir selfieyi paylaşan Doğa Rutkay son derece keyifli göründüğü bu karenin altına; “Karlı güzel bir gündü fotosunu da şuraya koyayım, yazın sıcaktan fenalık geçirirken bakarım” notunu düştü.