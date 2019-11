Doğa Yürüyüşü: Tek Başına Doğa Gezisi ve Kamp İçin Hazırlanmak

Tek başına doğa yürüyüşü yapma kararı aldıktan sonra sorulacak en mantıklı soru “Yanıma ne almalıyım?” sorusudur. Böyle bir sorunun mantıklı cevabı ise, “Nereye gittiğinize bağlı olarak değişir.” Bu bölümün sonunda iki tane kontrol listesi var, bunlardan birisi günlük yürüyüşler için diğeri ise kamplı yürüyüşler için.

Bu listelerde belirtilen tüm malzemelerden almak zorunda değilsiniz (örneğin kışın gittiğiniz bir geziye böcek uzaklaştırıcı sprey almanız aptalca olur). Malzemenizi gideceğiniz yere ve mevsime uygun olarak seçin.

Fotoğraf makinesi, günlük veya rehber kitap gibi malzemeler tamamen kişisel seçime bağlıdır, kalan malzemelerin hepsi her faaliyette sizinle olmalıdır. Bu gerekli malzemeler, tek başına doğa yürüyüşçüsüne has bazı özellikler verecek, şimdi bunlardan bahsedelim.

Doğa Yürüyüşü ve Barınak

Tek başına doğa yürüyüşçüsü için hepsi çok işe yarayan üç tane barınak seçeneği vardır. Çadır, bivak torbası ve tarp. Bunların içinde en popüleri ve en rahat olanı tek kişilik çadırdır.

Doğa Yürüyüşü Barınak Seçenekleri

Çadır

Bivak

Tarp

Bu çadırlar toplandığında çok küçük rulo haline gelirler ve 1,5 kilodan daha hafiftirler. Maksimum yaşam alanı ve dış etkilerden korunmak için çadır iyi bir tercihtir.

Çadır

Tek kişilik çadır en iyi seçiminiz olabilir

Tecrübeli tek başına doğa yürüyüşçüsü çadırını akıllıca seçer:

Kesinlikle altı kiloluk 4 mevsimlik çadırı Erikli Yaylası’na çıkarken sürükleyerek taşımak istemezsiniz.

Çadırın dizaynı gibi ağırlık da çok önemli bir faktördür.

Çadır Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çadırın giriş kapısında çadırın dış tentesi ile yağmurdan korunaklı olan bagajı var mı?

Bagaj eşyalarınızı alacak kadar geniş mi?

Çadır yeterince uzun mu?

Gideceğiniz seyahatler için çadırda kullanılmış materyal uygun mu?

Örneğin eğer tek başına yapacağınız doğa yürüyüşünü çölde yapacaksanız iyi bir havalanma sağlayan havalandırma pencereli çadırları tercih etmelisiniz.

Eğer soğuk iklim daha çok hoşunuza gidiyorsa sıcağın çadırın içinde kalması için havalandırma pencerelerinin kapanabildiğinden emin olmalısınız. Ama eğer çadırı tek başınıza kuramıyorsanız, süper hafif, ileri teknoloji bir çadırın ne anlamı var?

Bazı çadırlar kurulumu esnasında ikinci bir insanın yardımını gerektirir; bunu bilmenin tek yolu satın almadan önce mağazada çadırı kurup denemektir.

Çadır Kurmakla İlgili Sorular

Çadırı kendi başınıza kolaylıkla kurabiliyor musunuz?

Hava yağmurlu olduğunda?

Rüzgarlı olduğunda?

Çadırın dış tentesi ne kadar kolaylıkla bağlanabiliyor?

Tek başınıza gece yarısında çadırı kurabilecek misiniz?

Kendiniz için uygun çadırı bulduktan sonra her zaman çadırın dış tentesinin su geçirmeme özelliğini takviye etmekte fayda vardır. Çadırın dış tentesindeki dikiş yerlerinden alabileceği suyu engellemek için buraları alacağınız su uzaklaştırıcı spreyle kapatın. Çadırın altına yer örtüsü kullanmak fırtınalı havalarda çadırın tabanından su almasını ve çadırın tabanının yırtılmasını ve delinmesini önleyecektir.

Gece için çadırın içine girmeden önce yer örtüsünün çadırın kenarlarından dışarı çıkmadığına emin olun. Yoksa yağmur yağdığında kenarlarından giren su yer örtüsünün üstünde çadırın altında bir havuz oluşturur. Bunun için kullanacağınız yer örtüsünün boyu çadırın tabanının boyundan daha küçük olmalıdır.

Bivak Torbası

Çadıra göre daha küçük ve daha hafif bir alternatif, kurulumu da daha kolay olan bivak torbasıdır. Bu dayanıklı su geçirmez kumaştan yapılmış torba uyku tulumunuzun üstünü kaplar ve birçok tek başına doğa yürüyüşçüsü tarafından tercih edilir.

Bivak torbasının dezavantajı ise çok ufak bir alanı kapsamasıdır. Eğer hava yağışlıysa veya çok fazla sinek varsa bir bivak torbasının içinde mumyalaşmak zorunda kalan bir kampçı olursunuz.

Bazı modellerin kafa tarafında havalandırmaya olanak sağlayan pencereleri olmaktadır; bu modeller oturmanıza, yağışlı havadan korunurken kitap okumanıza veya yazı yazmanıza olanak sağlamaktadır.

Bivak torbasında durup çok uzun bir fırtınanın dinmesini beklemek ciddi bir tecrübedir!

Tarp

Tarp üçüncü alternatiftir ve minimalistler tarafından tercih edilir. Tarplar ucuzdur, çok az yer kaplarlar. Eğer tarpı barınağınız olarak seçtiyseniz, nasıl kuracağınızı iyi düşünün. Bazı doğa yürüyüşçüleri tarpı ağaçların arasına gererler, bazıları yürüyüş batonlarını kullanarak çevresine sardıkları tarpı Kızılderili çadırı gibi konik bir hale getirirler.

Yürüyüş bastonları ve yürüyüş batonları ile yüksek bir uç yaparak suyun tarp üzerinde birikmesi engellenebilir. Bazı yürüyüşçüler iki ağacın arasına gerdikleri kordonun üzerine koydukları tarpı kenarlarından kazık yardımıyla yere sabitler. Dış etkilerden korunmak için tarp kurmaya çalışmak göründüğü kadar kolay olmayabilir.

Tarpın kurulması için çadır ve bivaktan çok daha fazla strateji ve kafa yormak gerekir. Dikkat edin tarp, sokan böcekler açısından bir koruma sağlamadığı gibi çadırdaki ve bivaktaki sıcaklığı da temin edemez.

Doğa Gezisinde İyi Bir Uyku İçin

Benim için yalnız kamp yapmanın en eğlenceli tarafı akşamları: Eşyalarımı çadırın içinde istediğim gibi yerleştiririm; fener ve saatimi çadırın yan gözüne, su şişesini baş ucuma, günlük defterimi ve kalemlerimi kendi yaptığım yastığın (genellikle polar kumaştan yapılmış ceketim) yanına koyarım.

Sonra lüks, yumuşak ve rahat yatağıma (altında şişme mat olan kaz tüyü tulumum) girerim. Kitap okurken veya gece yarısı tuvalete kalkarken çadır arkadaşımı rahatsız etmeme konusunda endişelenmeme gerek yok ve istediğim kadar yerde rahat rahat yatabiliyorum!

Fakat bu geceler, sadece tulumum ve matım rahatsa eğlenceli oluyor. Gecenin yarısında partnerinizin çok kaliteli matının üzerine doğru santim santim sürünemeyeceğinize veya tulumunuz sizi yeterince sıcak tutmadığı için partnerinizin vücut sıcaklığını kullanamayacağınıza göre, rahatlığın yanında geziniz için uygun uyku tulumu ve mat seçimi aynı zamanda bir güvenlik meselesidir.

Uyku Tulumları

Yıllardır malzeme üreticileri kaz tüyü ve sentetik uyku tulumlarının birbirine göre avantajları ve üstünlükleri konuşunda tartıştılar.

Kaz tüyü uyku tulumları daha küçük olarak toplanabiliyor, daha hafif oluyorlar ve sentetik eşdeğerlerine göre daha pahalılar.

Sentetik uyku tulumlarının sıcaklık olarak performansları kaz tüyü tulumlara yakındır ayrıca daha hacimlidirler ve fiyatları daha ucuzdur. Bazı insanlar eğer ıslanırsa sentetik tulumların kaz tüyü tulumlara göre daha iyi sıcaklığı koruduğunu iddia ediyor. Seçim tamamen size kalmış.

Fonksiyonel ve Uygun Uyku Tulumu

Hangi dolgu malzemeli tulumu seçerseniz seçin seçtiğiniz tulumun gittiğiniz yerde karşılaşmayı beklediğiniz sıcaklıktan daha düşük sıcaklık derecelendirmesine sahip olduğuna emin olun. Sıcak kalabilmek için ürettiğiniz ısı tamamen size bağlı olduğundan, geziniz için fonksiyonel ve uygun olan uyku tulumunu seçin.

Eğer boyunuz 165 cm’den kısaysa kısa uyku tulumu almayı düşünebilirsiniz. Küçük bir uyku tulumu çantanızda yer kazandırır ve geceleri sizi daha sıcak tutar çünkü ayağınızın ucunda kalan boş hacmi ısıtmak zorunda kalmazsınız.

Uyku tulumlarının diğer özelliklerine de bakın

Tulumun şapkasının etrafında bulunan büzme ipi soğuk gecelerde tulumun şapkasının kafanızı tamamen örtmesi için kullanırsınız. Çift taraflı fermuar çok sıcak gecelerde kullanmak için yararlı bir özelliktir, tulumun tamamını açmadan alt kısmındaki fermuarı açarak ayaklarınızın havalanmasını sağlayabilirsiniz.

Uyku tulumunuz doğa yürüyüşündeyken eğer dayanıklı ve su geçirmez bir kılıfın içinde saklanırsa daha iyi performans gösterir. Her sabah uyku tulumunun fermuarı tamamen açılıp toplanmadan önce havalandırılıp kurutulmalıdır.

Evdeyken uyku tulumunu açık bir şekilde gardırobunuzda asılı veya bir rafta katlanmış olarak saklayınız. Bu uyku tulumunun dolgu materyalini koruyacağı için tulumunuz sizi daha uzun süre sıcak tutabilir.

Doğa Yürüyüşü ve Matlar

Rahat ve iyi bir uyku önemli olduğu gibi sırt çantanızın ağırlığı da önemlidir. Unutmayın eğer getirdiğiniz her parça eşya en büyük, en hacimli malzemelerse sonunda kendinizi kafanızın üzerine yüklenen büyük bir yığınla patikada yalpalayarak yürürken bulursunuz.

Ben yattığım yerin yumuşak olmasına çok önem veririm ve bunun için şişirilebilir mat almak için daha fazla para harcamayı göz önüne alıyorum. Bu mat uzun fakat dar, çok rahat, hafif ve toplandığında çok az yer kaplıyor.

Şişirilebilir mat almak isteyenler için birçok değişik model mağazalarda satılmakta. Şişirilebilir matların hepsi köpükten olan matlara göre oldukça rahattır fakat tahmin edebileceğiniz gibi onlardan daha pahalıdırlar.

Köpükten yapılmış standart matlar ucuz, hafif, hacimli ve dayanıklıdır. Tanıdığım bir iki yalnız doğa yürüyüşçüsü mattan tamamen vazgeçip bunun yerine ekstra kıyafetlerini giyip öyle uyuyorlar. Nelerden ödün verebilirsiniz ve ne için fedakarlık yapabilirsiniz?

Doğru Mat Seçimi

Mağazada birkaç matı test ettikten sonra kendinize şu soruları sorun:

Mat yeterince uzun mu?

Yeterince rahat mı?

Boyu ve ağırlığı kabul edilebilir mi?

Katlandığında veya sarıldığında ne kadar küçülüyor?

Kamp sandalyesine de dönüşebilen bir mat istiyor musunuz?

Aldığınız ister çok geniş, ister çok küçük bir mat olsun, sizi soğuk yerden izole etmesiyle doğada geçirdiğiniz gecelerinize fark edilebilir bir sıcaklık ve rahatlık kazandıracaktır.

Doğa Yürüyüşü Gardırobu

Bir gün Akşampınarı’ndan Sarı Mehmetler’e yürürken ormanın içinde görünüşü enteresan bir kadınla karşılaştım.

Turuncu ve yeşil renklerden oluşan Hawai tarzı tişörtün yakası sarı ve mor yağmurluğun içinden dışarı çıkmıştı. Sivrisineklerden korunabilmek için kafasının çevresini pembe ve mavi bir eşarpla sarmıştı. Yıpranmış haki renk şortu değişik renklerde parçalarla yamalı ve altında da diz üstü cart mavi çorapları çekmişti.

Konuştuktan sonra kadının dikkat çekmek için bu şekilde giyinmediğini anladım (Tanrım! Bu ormanın içinde kadıncağız kimin dikkatini çekecek ki?).

Bu giysiler kadının yaptığı gezi için en pratik olan giysilerdi. Ne yazık ki renkleri çok uyumlu değildi. Buradan alınacak ders doğa yürüyüşlerinde modadan önce fonksiyonelliğin gelmesidir.

Doğa Yürüyüşü ve Giyim

Eğer çok sıcak ve kuru bölgelerde (Bu durumda amaç serin kalmak olduğundan pamuklu gibi hafif, soluyabilen materyalden yapılmış giysiler giyilir.)

yürüyüş yapmayacaksanız, sizi sıcak ve kuru tutacak giyisileri seçmeniz uygun olur. Bir güvenlik önlemi olarak karşılaşmayı beklediğiniz sıcaklıktan daha düşük sıcaklıklara hazırlıklı olmalısınız.

Giysilerinizi katmanlar olarak düşünün, ilk katman olarak ince bir alt katman ve en dış katman olarak rüzgar ve yağmur geçirmez katmam alın.

Çok sıcak bir bölgede değilseniz bütün malzemeler, ipek, yün veya polar, polipropilen gibi sentetik materyalden yapılmış olmalıdır. Bu maddeler oluşan teri cildinizden kolaylıkla uzaklaştırırlar ve çabuk kururlar, sizi pamuklu kumaşlardan daha sıcak ve rahat tutarlar.

Çıktığım birçok doğa yürüyüşüne götürdüğüm tek pamuklu kıyafet bir tane tişörttür, bunu yatmadan önce giyebileceğim temiz giysi olarak kullanıyorum.

Uzun kamplı doğa yürüyüşlerine giderken götürdüğüm giysiler günlük yürüyüşlere götürdüklerimle aynı. Kadınlar katmanlı giysi sistemimize göre sentetik spor sutyeni ile başlayabilirler. Ben daha çok aralıklı ve havalandırmayı sağlayan modelleri tercih ediyorum. Tüm hava koşullarında alt katman olarak uzun kollu fanila, içlik, kaim bir polar ceket ve üzerine yağmurluk alıyorum.

Eğer çok sıcaksa üzerime sentetik tişört giyiyorum. Çıktığım yürüyüş üç günlük de olsa üç saat­lik de olsa mutlaka bir şapka ve eldivenlerimi yanıma alırım. Size kaç defa bunların bana ne kadar faydalı olduğunu ve beni rahat ettirdiğini anlatamam.

Aynı felsefe altımıza giyeceklerimiz için de geçerlidir. Çabuk kuruyan, ister kayaların üzerinden atlarken, ister düz bölgelerde yürürken hareket özgürlüğü veren şortlar ve yürüyüş pantolonları açısından binlerce seçenek var.

Kot pantolon, kemer ve pamuklu pantolonlardan uzak

Birçok yürüyüş pantolonu dizüstünde fermuara sahiptir, böylelikle pantolonunu şorta dönüştürüp kullanabilirsiniz. Şort ve yürüyüş pantolonunun dışında yağmur yağarken veya soğuk akşamlarda kamp yerinde kullanmak için pantolon yağmurluk taşıyorum. Nereye gittiğinize bağlı olarak bacaklarınız için de uzun alt içlik almak akıl kârı olabilir. Ne yaparsanız yapın kot pantolon, kemer ve pamuklu pantolonlardan uzak durun.

Günlük bir yürüyüş için tüm bunların hepsi biraz fazla gibi gözükse de yine benzer şekilde giyim taşırız. Ben her zaman şapka, polar kazak ve yağmurluğumu yanıma alırım, her ne kadar ormana girdiğimde açık bir gökyüzü beni karşılasa da günün bir kısmında her an yağmur yağabilir. Birçok defa öğleden sonra gezintisi için şort ve tişörtle yürüyüşe çıkıp geriye şapka, eldiven ve alt üst yağmurlukla döndüm!

Daha önce soğuk, ıslak veya su toplamış ayakla doğa yürüyüşü yapmış birisi ayaklara giyilen malzemelerin iyi olmasının ne kadar önemli olduğunu bilir.

Ayaklarınızla ilgili bir problem, ayakkabınızın iç kısmında ayağımıza batan bir çapak, pamuklu çorap giymiş olmanız veya ayakkabınızın içine su dolması, büyük ihtimalle gezinizi kısa kesmenize sebep olacak ve güzel geçireceğiniz zamanları rahatsızlıkla ve acı anılarla gölgeleyecek. Ayağınızı en iyi şekilde koruyabilmek için ayaklarınıza uygun malzemeleri alırken biraz zaman harcayın.

Çoraplar

İlk olarak yün veya sentetik yürüyüş çorapları ve ipek veya sentetik alt katman çorapları seçerek başlayın. Yürüdüğünüz zaman iki çorap birbiri üzerinde kayacaktır ve sürtünme deriniz yerine çoraplar arasında olacaktır.

Her zaman yedek çorap taşıyın, hiçbir şey soğuk bir ayak ve onu ısıtacak bir çorap olmaması kadar kötü olamaz. Sabahları kalktığımda çoğu zaman bir önceki gün giydiğim çorapları giyerim (her ne kadar kokulu ve hafif nemli olsalar da); böylelikle her zaman bir çift çorabım temiz ve kuru kalır.

Bazı yürüyüşçüler günlük yürüyüşlere bile ekstra bir çift çorap getiriyorlar, yedek olanı eve geri dönmeden önce yürüyüş bitince giyiyorlar.

Botlar

Botlar ayak giyiminin en önemli parçalarından biridir, yapacağınız doğa yürüyüşlerinde size rahatlık sağlayacak en uygun özellikteki botları bulabilmek için biraz zaman harcayın. Bir buzulun üzerinde yürürken koşu ayakkabılarıyla zorluk çekebileceğiniz gibi dağcılık botları ile çimlik bir alanın üzerinde yürürken de rahatsız olursunuz.

Botlarınızı alırken çok daha zor yerlere gidebilirim diye düşünerek almayın, onun yerine orta zorluktaki yürüyüş rotalarına uygun botları tercih edin. Ben botlar için karar verirken en hafif, en rahat ve kayalık alanda da kullanabileceğim türde botları tercih ediyorum.

Özellikle günlük yürüyüşlerde zorlu olmayan düz zeminlerde, bir koşu ayakkabısı işinizi görür. Eğer daha zorlu zeminlerde yürüyüş yapacaksanız hafif bir yürüyüş ayakkabısı ihtiyacınızı karşılar. Çantam çok ağır olmadıkça veya zemin çok taşlı olmadıkça hafif yürüyüş ayakkabılarımı günlük ve kamplı yürüyüşlerde kullanıyorum.

Ayağınıza Uyan Botları Almak İçin Yeterli Vakit Harcayın

Doğa sporları malzemeleri satan mağazalardan botlarınızı alırken bu konudan anlayan birinin rehberliğini isteyin. Doğa yürüyüşü konusunda bilgisi olmayan birinin tavsiyesiyle deneyeceğiniz botlar size vakit kaybından başka bir şey getirmez.

Deneyebildiğiniz kadar çok marka ve model botu deneyin; ancak bu şekilde ayağınız için en uygun botun nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. Ayakkabının dili ayağınızın üst kısmına rahat bir şekilde oturmalıdır, ayakkabının içinde ayak parmaklarınızı rahatlıkla oynatabilmelisiniz ve topuk kısmı rahat ve yerine oturmalıdır. Botlarla mağazanın içinde yirmi dakika kadar yürüyün ve rahatsızlık veren bir yerin olup olmadığını gözlemleyin.

İyi bir botu ayağınızın su toplamaması, bileğinizin burkulmaması, ve hipotermi için bir önlem olarak düşünebilirsiniz. Tek başına doğa yürüyüşçüsü olarak böyle problemleri oluşmadan önlemenin kritik bir önemi vardır, doğaya bilinçsizce çıkmak hiç eğlenceli olmayabilir.

İyi bir bot için mücadeleniz onu almanızla bitmez. Botlarınıza yaptığınız uygun bir bakım onların kullanım süresini ve fonksiyonunu sürdürmesini sağlar.

Botlarınıza Bakım Yapın

Bir zamanlar Bolu’da orman koruyucusu olarak çalışıyordum. İşim gereği dört ay boyunca nehirleri geçmem ve yoğun çalılıklar içinde çalıları ezmem gerekiyordu. Botlarımın dağılmasını ve derinin devamlı ıslanıp kuruması yüzünden çatlamasını önlemek için haftada bir su geçirmezlik cilası ile fırçaladım.

Doğa sporları mağazanızda botlarınız için gerekli çeşitli koruyucuları bulabilirsiniz, satış elemanlarından sizin botlarınız için hangi tür koruyucunun uygun olduğunu öğreniniz.

Yeni bot almak her ne kadar çok heyecanlı olsa da onlara alışmadan hemen uzun yürüyüşlere çıkmak için acele etmeyin. Ayaklarınızın botlara alışması için bütün gün ayaklarınızdayken rahat hissettiğiniz ana kadar onlarla beraber daha fazla zaman geçirmeniz gereklidir. Bazı durumlarda birkaç günlük bir yürüyüşe çıkmaya hazır olmak için bu süreç birkaç ayı alabilir.

Tozluklar

Ayaklarınız için aldığınız malzemeye bir çift tozluğu da eklemelisiniz. Tozluklar bileklerinizden diz altına kadar bacaklarınızı sararak ayaklarınıza kar, çamur ve toprak (nerede olduğunuza bağlı olarak) girmesini engeller.

Tam boy tozluklar aynı zamanda arkadaşça olmayan çalılıkların bacaklarınızı çizmesini engeller. Yarım boy tozluklar, sıcak havalarda yaptığınız gezilerde kullanmak için çok iyidir, özellikle küçük toz ve taş parçalarını botların içine atmak gibi bir alışkanlığınız varsa.

Doğa Yürüyüşü ve Mutfak

Günlük doğa yürüyüşçüsünün mutfağı oldukça basittir; sadece yemek ve su almanız gerekmektedir. Ben genelde birkaç paket atıştırmalık yiyecek ve içmeyi tahmin ettiğimden biraz daha fazla su taşırım.

Getirdiğiniz suyu evden doldurduğunuz için suyu yürüyüşte temizlemeyi düşünmek durumunda değilsiniz. Gene de ben acil durumlar için mesela suyumu dökersem diye yanımda birkaç tane iyot tableti taşıyorum.

Kampçının mutfağı biraz daha farklı malzemelere gereksinim duyar. Yemeğin yanında, su temizleme cihazı, ocak, yakıt ve kap kacağa ihtiyaç duyarsınız.

Yemek

Kamplı yapacağınız yürüyüşlerde planladığınızdan daha uzun kalabilme ihtimalini düşünerek az miktarda ekstradan yemek götürmek akıllıca olur: Acil durumlarda kurtarma ekiplerinin sizi bulması yalnız olmanızdan dolayı daha uzun sürebilir. Yüksek kalorili gıdalardan oluşmuş dengeli sağlıklı bir diyet, harcadığınız fazla fiziksel enerji için ve sıcak kalmanız için gereklidir.

Kurutulmuş etler, fındık-fıstık, makarna, kuru meyveler ve sebzeler, çerezler ve toz içecekler iyi yiyecek opsiyonlarıdır. Eğer başkalarıyla geziler planlamaya alıştıysanız kendiniz için menü hazırlamanın tüm grubun yemek seçeneklerine ve miktarına göre menü hazırlamaktan çok daha kolay olduğunu göreceksiniz.

Ben genelde günlük yediğim gıda miktarının aynısını ve ek olarak fazlasıyla çerez alıyorum. Sadece satın aldığınız çerezlerin bilinçsizce alınmadığına, çikolata ile kaplanmış şekerli puflardan olmadığına, yüksek enerji içermesine dikkat edin.

Enerji verici zengin gıdalarla düzgün beslenen bir doğa yürüyüşçüsünün sakatlanması veya hastalanması yerine enerjik ve rahat olacağını söyleyebiliriz. Diyetinizi sakatlıklar ve hastalıklardan uzak durmak için koruyucu bir önlem olarak düşünebilirsiniz. Gıda olarak içeriğinin yanında yiyeceklerin ne kadar ağır olduğuna ve paketlenmelerinin kolay olup olmadığına bakmalısınız.

Kampta yediğiniz yemekler evdeki yemeklere benzeyebilir

Bütün eşyaları siz taşıyacağınızdan çok hacim kaplayan ve çok ağır olan yemek malzemelerini çantanıza koymak için yeterince endişeniz olacak. Bu tür yemek malzemelerinin neler olduğunu tahmin edebilirsiniz, metal kutuyla paketlenmiş olan gazlı içecekler, çorbalar ve diğer hacimli gıdaların iyi birer seçenek olmadığı açıktır.

Öyle yemekler seçin ki bunlar doğada bulunduğunuz süre içinde bozulmasın, kalori ve içerik açısından besleyici olsun ve az yer kaplasın. Fındık, fıstık, kuru yemiş, haşlanmış katı yumurta, fıstık ezmesi, kuru fasulye, peynir ve enerji veren çikolatalar. Birçok durumda kampta yediğiniz yemekler evdeki yemeklere çok benzeyebilir.

Yemekleriniz size geldiği kadar vahşi doğaya da çekici gelebilir, bunun için getirdiğiniz yiyeceklerle ilgili olarak akıllı ve dikkatli olmalısınız, özellikle de geceleri. Büyük ihtimalle yemekleriniz veya diş macunu, güneş kremi gibi hayvanlar için yemek kokusuna benzeyen kokulu malzemeleriniz fareler, kirpiler, geyikler, kokarcalar, ayılar vb. hayvanlara çekici gelecektir.

Yemeklerinizi hayvanlardan koruyun

Getirdiğiniz yemeklerin doğru mideye gireceğine emin olabilmek için yemeklerinizi bir ağaca asmak iyi bir fikir olabilir. Yemek torbanıza bir ip bağlayın ve bunu yerden en az 4.5 metre yüksekte olan sağlam bir dala iple çıkartın. İpin diğer ucuna aynı ağırlıkta ikinci bir torba bağlayın (ben bu torbaya genellikle kap kaçağı ve temizlik malzemelerini koyuyorum). Bir sopa, kullanarak torbaları olabildiğince, yukarıya itmeye çalışın, torbaları tekrardan alabilmek için sopayı kullanın.

Bu yöntem yiyecekleri saklamanın birçok yönteminden sadece birisidir. Gittiğiniz yerde bulunan doğal alan yöneticiliklerinden doğa yürüyüşüne gideceğiniz yerde yemek malzemelerinizi saklamak için yapmanız gereken en iyi yöntemleri öğrenin. Bazı kamp bölgelerinde yemeklerinizi saklamak için kilitli dolaplar veya yemeklerinizi asmak için direkler vardır.

Su

Her yerde virüsler, bakteriler ve organik maddeler bulunabileceği için içmeden önce suyunuzu temizlemeniz gerekmektedir. Bu işi yapmak için üç yol vardır:

Kaynatma,

Filtreleme

Kimyasal madde kullanımı

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, çok sık aralıklarla yanınızdaki su kaynaklarını doldurun. Acil bir durumda bilinmedik bir su kaynağından su içmektense hiç içmemek daha iyidir.

Birçok insan suyu geniş ağızlı mataralarda çantanın yan gözünde saklamayı tercih ediyor. Bu şişeler Lexan adı verilen dayanıklı bir maddeden yapılıyor, bu malzemede diğer ortalama plastik şişeler veya bisikletçi mataraları gibi akıtma, koku tutma gibi sorunlar yoktur.

Bazı yürüyüşçüler ise sırt çantalarının içerisine yerleştirilmiş su sistemlerini kullanıyor, Bunlarda su çantanın içerisinde bir su torbasında saklanıyor ve bu bir su hortumu ve ağızlık ile çantanın sırt kolonlarından birisinde kolay ulaşım için duruyor. Daha önce su içmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Kaynatma

Suyu kaynatmak suyun içindeki her şeyi öldürür, bu metot oldukça güvenlidir; fakat her saat başı su elde etmek için ocağı kurup, suyu kaynatıp daha sonra içebilmek için soğumasını beklemek çok kullanışlı değil.

Su kaynatmanın pratik olmaması diğer iki yöntemi oldukça popüler yapmıştır.

Filtreleme

Su filtrelerini alırken karar verilmesi gereken çok geniş model, fiyat seçenekleri ve filtreleme kabiliyeti vardır.

Kimyasal Kullanımı

İyot tabletleri kullanımı gibi kimyasal bir yöntemle içme suyunun temizlenmesi ucuzluğu, basitliği ve hafifliği ile tercih sebebidir. Fakat iyodun mikroorganizmaları öldürmesi en az yirmi dakika almaktadır ve birçok yürüyüşçü iyodun kokusundan dolayı çok dehidre olmuş durumda değillerse kimyasalla temizlenmiş suya burun kıvırırlar.

Cryptosporidium isimli küçük bir protozoa haricinde iyot birçok mikro organizmayı öldürür. Ben iyot tabletlerini kısa olan gezilerde kullanmayı uzun gezilerde ise su filtresini kullanmayı tercih ediyorum. Eğer hamileyseniz veya tiroid problemleriniz varsa iyodun sizin için zararlı olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Ocak, Yakıt, Kap Kacak

Çantanın ağırlının az olması birçok tek başına doğa yürüyüşçüsü için en öncelikli konu olduğundan bazı yürüyüşçülerin hafif bir çanta için ocak, yakıt ve kap kacaklarını geride bıraktıklarını fark ettim. Eğer sadece bir iki günlük bir yürüyüşe gidecekseniz bu kabul edilebilir bir strateji. Soğuk yiyecek çeşitleri ve çerezler insanı birkaç gün idare edebilir ve birçok minimalistin sıcak yemeksiz gitmekten rahatsız olacaklarını sanmıyorum.

Ama diğer birçokları için akşam sıcak yemek hazırlamak arzu edilen bir ritüeldir. Ocağın çıkardığı horlama, suyun kaynarken çıkardığı fokurtu, yürüyüşçüye soğuk havalarda rahatlık verir. Eğer kötü bir duruma düşecek olurlarsa vücutlarına kuvvet kazandıracak bir kap sıcak çay veya yemek yapabileceklerini bilirler.

Kamplarda sıcak yemek yapmayı tercih edenler için tekli kamp ocakları iyidir. Bunlar kom­pakt, hafif ve suyu birkaç dakika içinde kaynatabilirler. Ocak olarak seçeneğiniz ister white gas (saatçi gazı) gibi sıvı yakıt yakan isterse bütan/propan gaz karışımı kartuşları yakan ocak olsun, ocağı kendi başınıza kullanabileceğinize emin olun.

Malzemelerinizi önceden test edin

Doğaya çıkmadan önce ocağı kullanmayı birkaç defa evde deneyin. Malzemenizi ne kadar çok tanırsanız, malzemeniz bozulduğunda veya kırıldığında daha az problem yaşarsınız.

Eğer ocağınızda yakıt borularının nasıl temizlendiğini veya ocağın temel bakımının nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, bilen bir arkadaşınıza veya ocağı aldığınız yerdeki bilen bir tezgahtara size göstermesini isteyin.

Eğer sıvı yakıtla çalışan ocağınız varsa yakıt tüpünün yürüyüş esnasında akıtması faciasının önüne geçmek için yakıt tüpünü dış ceplerde taşıyarak yiyeceklerin ve giyeceklerin çanta içerisinde yakıtla ıslanmasının önüne geçebilirsiniz.

Tek başına bir doğa yürüyüşçüsü olarak mutfak malzemelerini mi­nimum seviyede tutmak kolaydır. Bir tencere ve bir kaşık ihtiyacınız olan tek malzemedir. Ben bunların yanımda sıcak içecekler için bir kupa ve sıcak tencereyi tutabilmek için tutacak götürürüm.

Doğa Yürüyüşü Önemli Detaylar

Tek başına doğa yürüyüşçüsü için ilk yardım çantası temel gereksinimdir.

Hazırlanma işiniz birkaç ilave parçayı büyüyen malzeme yığınına eklemeden tamamlanmış olmaz. Şansınıza bu parçalar küçüktür ve ağır değildir.

Gideceğiniz her doğa yürüyüşünde yanınızda ilk yardım çantası bulundurmalısınız. İlk yardım çantanızın şu parçaları içerdiğine emin olun.

İlk yardım kitapçığı

Elastik bandaj

Steril gazlı bez

Bandaj

Üçgen bandaj

Antibiyotikli merhem

Yaraları yıkamak için şırınga

Su toplayan yerler için tampon bandaj

Ağrı kesici (aspirin dışında)

Sanitabant

Her doğa yürüyüşçüsünün çantasında bulunacak küçük bir bıçak iyi bir malzemedir.İlk yardım malzemelerini kesmek, malzemelerin tamiri, ip veya bant kesmek ya da yemek yaparken yiyeceklerin ambalajlarını açmak için oldukça faydalıdır. Küçük bir bıçağın birçok kampçılık ihtiyacını karşıladığını ve pek çok işe yaradığını göreceksiniz.

Gece kalacağımız gezilerde küçük bir fener veya kafa lambası taşımanız gerekecektir. Günün sonunda sadece kitap okumak veya bir şeyler yazmak için değil aynı zamanda planlamadığınız bir şekilde geceye kaldığınız bir yürüyüşte veya gecenin ortasında çadırın yağmurluğunu kontrol etmek için çok işe yarar.

Kampa götürmeniz gereken son parça eşya ise temizlik setidir. Ben bunun için küçük bir tüp diş macunu, diş fırçası, dudak kremi ve güneş kremi alıyorum. Bunlar çok güzel bir şekilde kilitli torba içine sığıyorlar. Temizlik setinde olmayan eşyalar içerisinde en önemli olanlarından; sabun, şampuan, deodorant ve parfümü geride bırakmak için tereddüt etmeyin.

Doğa Yürüyüşü ve Çantalar

Şimdi sıra dikkatlice seçilmiş malzemelerinizi içine tıkayacağınız çantanın seçimine geldi. Bir tek başına doğa yürüyüşçüsünün çanta seçerken bakması gereken en önemli iki şey; bütün malzemenizi alabilecek bir kapasite ve çantanın sırtınıza iyi oturmasıdır.

Eğer başkalarıyla doğa yürüyüşü yapmaya alıştıysanız, tek başına bir gezide malzemenizi taşımak için ihtiyacınız olan yer sizi şaşırtacaktır. Başkalarıyla doğa yürüyüşüne gittiğinizde partnerlerden birisi ocağı taşırken diğeri yakıtı taşır. Siz yer örtüsünü ve polleri taşırken partneriniz çadırın iç tentesi ve dış tentesini taşır.

Genellikle bir grup için tek bir ilk yardım çantası, su filtresi ve mutfak takımına ihtiyaç vardır. Tek başına giderken ise bir çantayı kolaylıkla dolduran ve alışık olduğunuzdan çok daha ağır olan her şeyin taşınmasından siz sorumlusunuz.

Çanta seçimi çok önemlidir

Çanta boyutunun çanta hacminden farklı bir şey olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bir çanta gövdenize göre üç boyutta olabiliyor: küçük, orta ve büyük. Çantanın hacmi ise 30 ile 140 litre arasında olabilir, bu çantanın kapasitesinin ölçüsüdür.

Eğer büyük bir gövdeniz varsa ve hafif bir yük taşımayı düşünüyorsanız büyük boy ve küçük hacimli bir çanta almalısınız. Uygun hacimdeki çantayı, gezinize götüreceğiniz malzemeleri (giyecekler ve yiyecekler) farklı çantalara doldurup denemek suretiyle bulabilirsiniz. Sonunda tüm malzemenizi aldıktan sonra hiç yer kalmayan çanta sizin için uygun olan çantadır.

Rahatlık ve kapasite önemli

Şimdi sıra ikinci önemli konuya geldi: Bulduğunuz çanta tüm yükü taşıyabilmeli ve rahat bir şekilde sırtınıza oturmalıdır. Bunu da çantaları dolu bir şekilde deneyip test ederek öğrenirsiniz. Bel kemeri bağlanmamış bir çanta bile boş olduğunda rahat olur!

Peki ya şu uzun süredir devam eden tartışmaya ne demeli; içten pollü çantalar mı yoksa dıştan pollü çantalar mı? İçten pollü çantaları öneren kişiler bu çantaların düzgün olmayan zeminlerde yürürken taşımak için daha uygun olduklarını çünkü sırta daha iyi yapıştıklarını (polleri içerde olduğu için) söylüyorlar.

Diğerleri de dıştan pollü çantaların düzgün zeminde yürürken daha rahat olduğunu söylüyorlar. Bana göre hangi tipi aldığınızın hiçbir önemi yok. Bedeninizin ne söylediğini dinleyin, ne malzeme dergilerini ne de kendi, çantasının en iyi çanta olduğunu iddia eden arkadaşınızı dinleyin.

Çantanızı deneyin

Eğer tamamen doldurulmuş çanta ile mağaza içinde yarım saat yürüdükten sonra hâlâ rahat geliyorsa büyük ihtimalle doğru çantayı bulmuşsunuz demektir.

Çanta üzerinde bulunan ekstra parçalara ve aparatlara kanmayın, eğer bunlar ihtiyacınız olan parçalar ve aparatlarsa işe yarayabilir. Çantada buz kazması için konulmuş halkalar sadece buz kazması taşıyorsanız işinize yarayabilir.

Kendi tercihlerinize ve alışkanlıklarınıza güvenin: Bazı insanlar küçük ceplerden hoşlanır, diğerleri ise büyük hacimli ceplerden. Su şişeniz için çantanın dışında bir cep mi istersiniz yoksa çantanın içinde bulunan bir su sistemimi mi? Seçim sizin.

Doğa Yürüyüşü ve Çantayı Yerleştirmek

Çantayı doldururken eşyalarınızı nasıl organize edeceğiniz çantanın tasarımına ve sizin kişisel tercihlerinize bağlıdır. Birçok doğa yürüyüşçüsü uyku tulumunu çantanın en altına koyar ve ağır olan malzemeleri de sırtına yakın bir konuma yerleştirir. Sizin yerleşiminiz çantanın nasıl olduğuna bağlıdır.

Büyük ihtimalle çantanız birçok küçük göze ve bir büyük göze sahip olacak. Çadır, mat gibi hacimli malzemeleri çantanın dışına bağlamak sizin için kolay olacaktır. Çantanızı yerleştirmek için hangi stratejiyi kullanırsanız kullanın, yağmurluk ve ilk yardım çantası gibi acilen ihtiyacınız olacak malzemeleri kolayca erişebileceğiniz yerlere, dış ceplere veya üst göze yerleştirin. Özellikle yalnız seyahat ettiğiniz için bu tür malzemelere acil durumda kolaylıkla erişebilmelisiniz.

Çantayı Sırtınıza Almak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Çantayı sırtınıza almayı denemeden önce bütün perlonları gevşetin. Dizlerinizi kırın ve çantayı kalça kemiğinizin üzerine oturtun. Bir kolunuzu bir omuz kemerinden geçirin, sonra çantayı omzunuza doğru kaydırın. Öbür omuz kemerini diğer kolunuza geçirin aynı bir ceketi giyer gibi. Şimdi bel kemerini kalçanızın üzerine oturtun ve sıkıca bağlayın.

Bel kemeri çok yukarıda belinizde olmamalı ve buradaki iç organlara baskı yapacak veya nefes almanızı engelleyerek yürümenizi etkileyecek kadar sıkı olmamalıdır. Çantanın ağırlığı, vücudunuzun onu en iyi taşıyacağı yer olan iskeletinize oturmalıdır. Şimdi sırt kemerlerini sıkın, boynunuzun yanında yükü taşıyan perlonları gerin ve göğüs perlonunu bağlayın. –

Birçok zaman rotada kafasının üzerinde malzemeler yığılı, çantasının yanına bir sürü bağlanmış malzemeyle yürürken, tüm çantası sallanan doğa yürüyüşçüsü görüyorum. Bu insanlar kampa taşıyabilecekleri her şeyi getiriyorlar. Eğer bu kadar çok ağırlığı taşıyabiliyorsanız bu şekilde seyahat etmenin bir sakıncası yok, ama yalnız olduğunuzda çantanızı sırtınıza yerleştirmek için yardıma ihtiyacınız olabilir.

Çantayı sırta almak

İster dev çanta okulunun takipçisi olun ister vücudunuza daha iyi davrananlardan olun, belinizi zorlamadan çantayı sırtınıza almak için işte size bir strateji.

Dizler kırık bir şekilde dikkatlice çantayı kaldırın ve yerden yaklaşık bir metre yükseklikte bir ağaç kütüğü, piknik masası veya büyük bir kayanın üzerine yerleştirin. Çantaya sırtınızı dönün ve kollarınızı omuz kemerlerinden geçirin. Dizlerinizi kırın öne doğru yavaşça eğilin ve çantanın ağırlığını yumuşakça sırtınıza verip kaldırın. Bel kemerini ve diğer perlonları bağlayıp sıktıktan sonra gitmeye hazırsınız.

Ultra Hafif Doğa Yürüyüşü

Siz tek başına bir doğa yürüyüşçüsü olduğunuz ve tüm malzemelerden sorumlu olduğunuz için çantanızın tartıda en yüksek ağırlığı göstermesi gerekmiyor. Birçok tek başına doğa yürüyüşçüsü minimalisttir, malzemeleri paylaşarak taşıma lüksüne sahip olmamalarına karşı hafif seyahat etmeye kararlıdır.

Ultra hafif malzemeler ve doğa yürüyüşü stilleriyle ilgili bilgi almak için internette “ultralight hiking” diye arama yapın; burada çantası beş kilodan daha ağır olmayan yürüyüşçülerden tavsiyeler bulabilirsiniz.

Eğer her parçanın ağırlığını düşünürseniz ve iki tane frappe yapıcısı ve diskmansız gitmeyi göz önüne alarak makul ağırlıkta bir çantanız olabilir.

Doğa Yürüyüşü Malzeme Kontrol Listesi

Verdiğimiz malzeme kontrol listesi çok detaylı değildir, birçok doğa yürüyüşçüsü kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak için diğer malzemelere ihtiyaç duyar (örneğin kontak lensler ve ilaçlar).

Mesela tanıdığım bir doğa yürüyüşçüsü, gitmeden önce iyi şans getirmesi için oyuncak ayısını yanına almadan çıkmıyor. Malzeme kontrol listesinde yazılmış her bir ekipmanı almak için kendinizi zorunlu hissetmeyin, faaliyetiniz için gerekli ve pratik olan malzemeyi seçiniz.

Dürbün gibi malzemelerin götürülmesi tamamıyla kişisel tercih meselesidir; sadece siz götürdüğünüz malzemenin ağırlığı ve kapladığı hacmi düşünerek götürmeye değip değmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Eğer malzeme tecrübenizin artmasını etkileyecekse veya güvenlik önlemi için gerekliyse (örneğin böcek kovucu sprey veya yemekleri ayıların ulaşamayacağı yere asmak için ip) alın.

Günlük Doğa Yürüyüşü Malzeme Kontrol Listesi

günlük çanta

uygun giyisiler (şapka ve yağmurluk dahil)

su

çerez (yiyecek)

harita

pusla

iyot tabletleri

ilk yardım çantası

hafif yürüyüş botları veya koşu ayakkabısı

tozluk

güneş kremi

dudak kremi

güneş gözlüğü

fotoğraf makinası

kişisel defter veya ajanda

karalama defteri

dürbün

mercek

rehber kitaplar

Kamp Yapacak Yürüyüşçünün Malzeme Kontrol Listesi

sırt çantası (yağmurlukla veya genişçe bir çöp torbasıyla kaplanmış)

çadır, bivak veya tarp

uyku tulumu

mat

harita ve pusla

su şişesi veya su torbası sistemi

fener

bıçak

ilk yardım çantası

kafa filesi

yürüyüş batonları

saat

fotoğraf makinası

rehber kitaplar

kişisel defter veya ajanda

biber gazı spreyi

ip

el küreği

şemsiye

tamir seti (yamalar, naylon bant, çengelli iğne, fermuar)

dürbün

yürüyüş botları

tozluk

yürüyüş çorapları ve iç çoraplar

kamp ayakkabıları (sandalet veya spor ayakkabı)

iç çamaşırı

uzun iç çamaşırı

kısa yürüyüş pantolunu

yürüyüş tişörtü

yağmurluk kıyafetleri (ceket ve pantolon)

şapka

eldiven

bandana

su temizleme sistemi

ocak ve çakmak

kupa

tencere ve kapağı

tencere tutacağı

kaşık

sünger

diş fırçası ve macunu

tarak

güneş kremi

dudak kremi

tuvalet kağıdı ve atık tuvalet kağıdı için kilitli poşet

güneş gözlüğü

şapka (güneş için)

böcek kovucu

Kadınlar için

tampon, ped, ıslak mendil, ekstra kilitli torba

-Herkes İçin – Tek Başına Doğa Yürüyüşü

“Herkes İçin” serisi, sırt çantası ya da botlar gibi, pek çok insanın kamp hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu kitaplar, yılların deneyimini hem ucuz, hem de rahat taşınabilir bir şekilde sizlere sunuyor. Yapmak istediğiniz şey, bir geziye çıkmak ya da bu konular hakkında bilgi sahibi olmaksa, “Herkes İçin” kitapları size bilmek istediğiniz her şeyi öğretecek.

Yazar: Adrienne Hall

Çevirmen: Kaan Polatoğlu

Yayın Tarihi : Ekim 2006

Doğa Yürüyüşü: Tek Başına Doğa Gezisi ve Kamp İçin Hazırlanmak

05/11/2019 09:35