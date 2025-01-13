Doğa Zeki isyan etti: Serdal Gündüz’ün tüm dosyalarını tamamlayın!

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBÜ) başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında hakkında birçok dava açılan Serdal Gündüz, bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Müvekkili Serdal Gündüz hakkında birçok davanın henüz dosyalanmadığından yakınan Avukat Doğa Zeki, biran önce haklarında devam eden soruşturma dosyalarını görmek istediğini ifade etti.

Zeki “Dosyaların tümünü göremeden mahkemede savunma yapamam” ifadelerini kullandı.