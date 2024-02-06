Doğal Afet Arama Kurtarma ekibi Gaziantep ve Adıyaman’ı ziyaret etti

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06/02/2024

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Doğal Afet Arama Kurtarma ekibi Gaziantep ve Adıyaman’ı ziyaret etti

Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği yönetim kurulundan 4 kişilik bir ekip asrın felaketi olan 6 Şubat depremi dolayısıyla Gaziantep ve Adıyaman'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

5 Şubat tarihinde Gaziantep Konsolosluğunda Eğitim Ateşesi Bümin Paşa ile görüşme gerçekleştirildi.

Depremin yıl dönümü olan bugün Şampiyon meleklerimize mezar olan Grand İsias enkazına çelenk bırakılmasının ardından dualar edildi.

Büyük felakette enkazda yardım çalışmalarında yer alan kişilerden Hasan Yaldız ve kızı İpek Yaldız da ziyaret edildi.

 

 

06/02/2024 19:28
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TAGS: Doğal Afet Arama Kurtarma ekibi Gaziantep ve Adıyaman’ı ziyaret etti
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