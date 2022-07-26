Doğal gaz kullanılarak elektrik üretme planları gecikiyor

Güney Kıbrıs’ın elektrik üretiminde doğal gaz kullanımına geçilmesi planlarının, Rum hükümet yetkililerinin açıkladığının aksine iyi gitmediği, Rum “Kıbrıs Enerji Düzenleme Dairesi” (PAEK) tarafından Rum “Doğal Gaz Kamu İşletmesi’ne” (DEFA) kesilen cezanın bu durumu gözler önüne serdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz ithal ederek elektrik enerji üretimi planlarında ciddi gecikmelere neden olduğunu yazdı.

Rum “Kıbrıs Enerji Düzenleme Dairesi’nin” (PAEK), Güney Kıbrıs’a doğal gaz ithal etme ve sıvı halde ithal edilen doğal gazı yeniden gaz haline getirme tesisleri kurma taahhüdünde bulunan Rum “Doğal Gaz Kamu İşletmesi’ne” (DEFA), taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle para cezası kestiğini vurgulayan gazete, kesilen cezaların gerekçeleri göz önüne alındığında ise, Rum hükümetinin öngörülerinin gerçekleşmeyeceğinin görüldüğünü yazdı.

Haberde, Rum hükümetinin, doğal gaz ithal edilerek elektrik üretimi için 2023 yılını tarih olarak verdiği belirtilirken DEFA’nın PAEK’le yaptığı anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmekte gecikmesinin, doğal gazla elektrik üretimine geçilmesinde Rum hükümetinin öngördüğü tarihte olamayacağını ortaya koyduğu vurgulandı.

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26/07/2022 11:48