Doğal yaşam nüfusu yüzde 60 azaldı

Ormanların yok edilmesi, aşırı avlanma, hava ve su kirliliği gibi sebeplerden dolayı dünyada hayvanların yaşam alanı büyük oranda kısıtlanıyor.

Küresel yaban hayatı nüfusu son 40 yılda yüzde 60 oranında azaldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) yayınladığı son 'Yaşayan Gezegen' adlı raporunda, memeliler, balıklar, sürüngenler ve amfibiler üzerinde yapılan araştırmada endişelendirici sonuçlara varıldığı açıklandı.

Mevcut durumun devam etmesi halinde 2020'ye kadar omurgalı canlıların üçte ikisinin yok olacağı uyarısı yapılan raporda özellikle göller ve nehirlerde yaşayan canlıların büyük hayati riskle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Tatlı su canlıları yüzde 81 azaldı

Rapora göre insan aktiviteleri bu sonucun ortaya çıkmasında bir numaralı etken. Yaban hayatını tehdit eden en önemli riskler olarak yaşam alanlarının tahrip edilmesi, yasadışı hayvan ticareti, hava ve su kirliliği, küresel ısınma gösteriliyor.

WWF, 59 bilim adamının katkısıyla hazırladığı raporda, 4 binden fazla türü temsil eden 16 bin 704 amfibi, sürüngen, balık, kuş ve memeli topluluğuyla ilgili sonuçları açıkladı.

1970-2014 yıllarında yerküre üzerinde bu topluluklarda yaşayan hayvan sayısında ortalama yüzde 60 düşüş yaşandı. Sadece tatlı su canlılarının nüfusu 1970'ten bu yana yüzde 81 oranında geriledi.

Ormanların yok edilmesi, aşırı avlanma, hava ve su kirliliği gibi sebeplerden dolayı dünyada hayvanların yaşam alanı büyük oranda kısıtlanıyor.

Küresel yaban hayatı nüfusu son 40 yılda yüzde 60 oranında azaldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) yayınladığı son 'Yaşayan Gezegen' adlı raporunda, memeliler, balıklar, sürüngenler ve amfibiler üzerinde yapılan araştırmada endişelendirici sonuçlara varıldığı açıklandı.

Mevcut durumun devam etmesi halinde 2020'ye kadar omurgalı canlıların üçte ikisinin yok olacağı uyarısı yapılan raporda özellikle göller ve nehirlerde yaşayan canlıların büyük hayati riskle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Tatlı su canlıları yüzde 81 azaldı

Rapora göre insan aktiviteleri bu sonucun ortaya çıkmasında bir numaralı etken. Yaban hayatını tehdit eden en önemli riskler olarak yaşam alanlarının tahrip edilmesi, yasadışı hayvan ticareti, hava ve su kirliliği, küresel ısınma gösteriliyor.

WWF, 59 bilim adamının katkısıyla hazırladığı raporda, 4 binden fazla türü temsil eden 16 bin 704 amfibi, sürüngen, balık, kuş ve memeli topluluğuyla ilgili sonuçları açıkladı.

1970-2014 yıllarında yerküre üzerinde bu topluluklarda yaşayan hayvan sayısında ortalama yüzde 60 düşüş yaşandı. Sadece tatlı su canlılarının nüfusu 1970'ten bu yana yüzde 81 oranında geriledi.

Barrett: Uçurumun kenarında ilerliyoruz

WWF Bilim Dairesi Başkanı Mike Barrett, tüm insanların gelecekle ilgili kaygı duyup davranış şekillerini değiştirmesi çağrısı yapıyor: "Uyurgezer gibi bir uçurumun kıyısına doğru ilerliyoruz. İnsan nüfusunda yüzde 60'lık bir düşüş olsaydı bu Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Çin ve Okyanusya'nın boşalması anlamına gelirdi. Yaptığımız bu ölçekte bir şey."

2014'te yayınlanan son raporada 40 yılda yaban hayatı nüfusunun yarı yarıya azaldığı kaydedilmişti.

Türleri tehlike altında olan hayvanlar arasında, Amur Leoparı, Siyah Gergedan, Borneo Orangutanı, Cross River Gorillası, Hawksbill Kaplumbağası, Javan Gergedanı, Malezya Kaplanı, Güney Çin Kaplanı, Sumatra Orangutanı bulunuyor.