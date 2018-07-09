Doğal gaz sondajına Fransız gemileri eşlik edecek

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 1 Temmuz'da Paris Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Bu görüşmede Türkiye'nin tepkisini çekecek yeni bir adım atıldı.

Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısınıyor

2007'de imzalanan savunma ve güvenlikte işbirliğini öngören anlaşma güncellendi.

Fransızların Doğu Akdeniz'deki enerji sondajlarının ve deniz trafiğinin güvenliğini Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte sağlamasıyla ilgili maddeler eklendi.

Fransa'dan koruma faaliyeti

Anlaşmaya göre Fransa, Doğu Akdeniz'de arama faaliyeti yürütecek gemilerle ilgili koruma faaliyeti sağlayacak.

Fransız ordusunun Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hava ve deniz üslerini sürekli kullanması da mümkün olacak.

İngiltere'nin iki üssü var

Kıbrıs’ta iki üssü olan İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’la birlikte bölgede garantör ülke.

Ortadoğu’daki askeri faaliyetlerinin büyük bölümünü bu üslerden gerçekleştiriyor.

ABD ve İsrail'le işbirliği

İngiltere Kıbrıs'ta ayrıca, Ortadoğu’nun en büyük dinleme tesislerine de sahip.

Kıbrıs Rum yönetiminin, ABD’yle de benzer bir askeri işbirliği anlaşması var. Rum yönetimi ayrıca son yıllarda İsrail’le işbirliğini genişletti.