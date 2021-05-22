“Doğamızdaki Canlılar” Konulu Resim Yarışmasında Dereceye Girenler Belirlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Gününe dikkat çekmek amacıyla “Doğamızdaki Canlılar” konulu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenledi. Yarışmada, dereceye girenler belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iletişim fakültesi olan üniversitelerin dekanlıklarınca belirlenen jüride, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Naz Atun, Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zühre Özer, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Dilan Çiftçi, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, Girne Amerikan Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nden resim yarışması sorumlusu Doç. Dr. Nazım Kaşot yer aldı.

Jüri değerlendirme sonuçlarına göre, ilköğretim kategorisi, ilkokul 1-2 ve 3. sınıflar ve 4 ve 5. sınıflar olarak ayrı ayrı değerlendirildi. Meslek liseleri kategorisinde ise, 2 eser jüri özel ödülüne layık görüldü.

Toplam 127 eser ile katılım gösterilen yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür belgesi verilecek.

İlkokul 1-2 ve 3. sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç şu şekilde belirlendi:

“1. Işın Marina Borhan, 2. Fatma Okur, 3. Rüya Özdemir”

Ayrıca, Zekiye Antonia Borhan da, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İlkokul 4. ve 5. sınıflarda ilk üçe giren isimler şöyle:

“1. Hamdiye Güleç, 2. Zühal İkincisoy, 3. İncilay Tandoğan”

Tanem Orhon’un resmi ise, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ortaokul öğrencileri arasında yapılan değerlendirmede ise, ilk üçte şu isimler yer aldı:

“1. Emine Öksüz, 2. Sude Karafistan , 3. Yasmin Şerif Özmenek.”

Özgün Roza’nın resmi ise, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Meslek liseleri kategorisinde ise derecelendirme yapılamadı ve 2 eser Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı. Ödülü, Melek Karlaman ve Aytunç Hacıarif almaya hak kazandı.

Bakanlık tarafından belirlenecek tarih ve saatte tüm resimlerin sergileneceği bir etkinlik gerçekleştirilerek, dereceye giren öğrencilere hediyeleri Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından verilecek.

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22/05/2021 13:22