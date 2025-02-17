Doğan 2.yarıda kazandı Lefke 90+5'de geri döndü
YAYIN TARİHİ:
17/02/2025
AKSA Süper Lig'de 19.haftanın kapanış gecesinde Doğan Türk Birliği ve Lefke rakiplerini mağlup etti.
Doğan Türk Birliği, China Bazaar Gençlik Gücü karşısında ikinci yarıda Ali, Kenan ve Billy'nin golleriyle 3-0 kazanmayı başardı.
Lefke, Lefkoşa deplasmanında Göçmenköy karşısında Mbou'nun penaltı golüne engel olamadı ve ilk yarıda geriye düştü. Mustafa Süzgen'in golüyle eşitliği yakalayan Lefke 90+5. dakikada Fourrmy'nin golüyle üç puanı almayı başardı.
YAYIN TARİHİ: