Doğan 2.yarıda kazandı Lefke 90+5'de geri döndü

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17/02/2025

Doğan 2.yarıda kazandı Lefke 90+5'de geri döndü

AKSA Süper Lig'de 19.haftanın kapanış gecesinde Doğan Türk Birliği ve Lefke rakiplerini mağlup etti.

Doğan Türk Birliği, China Bazaar Gençlik Gücü karşısında ikinci yarıda Ali, Kenan ve Billy'nin golleriyle 3-0 kazanmayı başardı.

Lefke, Lefkoşa deplasmanında Göçmenköy karşısında Mbou'nun penaltı golüne engel olamadı ve ilk yarıda geriye düştü. Mustafa Süzgen'in golüyle eşitliği yakalayan Lefke 90+5. dakikada Fourrmy'nin golüyle üç puanı almayı başardı.

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TAGS: Doğan 2.yarıda kazandı Lefke 90+5’de geri döndü
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