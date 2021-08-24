Doğan Acapulco'da güç depoluyor

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24/08/2021

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Doğan Acapulco'da güç depoluyor

AKSA Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği dün başlayan ikinci kamp döneminde Acapulco Hotel Tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor.

 27 Ağustos Cuma günü sona erecek kampta teknik direktör Caner Oshan ve teknik ekibi yönetiminde sekiz antrenman yapılacak. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Salih Güvensoy dışında eksiği bulunmayan sarı lacivertlilerde yabancı futbolcu Billy Michael'ın hazır gelmesi teknik heyeti sevindirdi.

 Doğan T.B. Acapulco Tesislerinde bugün Çetinkaya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

24/08/2021 20:01
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TAGS: Doğan Acapulco’da güç depoluyor, acapulco, haberkibris,
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