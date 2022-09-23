Doğan,  çağdaş tesis için gün sayıyor

Doğan Türk Birliği, uzun zamandan beridir çalışmalarını sürdürdüğü tesiste geri sayıma geçti. 2 ayrı sahanın, soyunma odalarının, yönetici ve sporcu toplantı odalarının, sağlık merkezinin, antrenör odalarının yanında kiralanmak üzere 7 ayrı dükkan ve bir bodrumun olduğu tesislerin yapımı hızla sürüyor.

Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu ve yönetim kurulu üyeleri, “Doğan Türk Birliği Akademi” ismini taşıyacak olan tesisin yapım aşaması konusunda açıklamalarda bulundu.

Sahalara Esendağlı ve Konuloğlu’nun isimleri verilecek

İki ayrı sahanın olacağı tesiste sahalardan birine Turgut Esendağlı, diğerine ise Önder Konuloğlu’nun ismi verilecek. Işıklandırması, drenajı ile kullanıma uygun olacak sahalarda önğmüzdeki günlerde çim ekimine geçilecek.

Sahanın yanında yer alacak çok amaçlı tesiste ise ilk etapta soyunma odaları hizmete açılacak. Sahalar ve soyunma odalarının Ekim ayı sonunda hizmete sokulmasını planlayan Doğan Türk Birliği yönetimi, sonrasında ağırlığı tesisin geri kalanına verecek.

Caner Oshan ve Şener Özdevrim’in ismini taşıyacak iki ayrı antrenör odasının yer alacağı tesiste, sporcu ve yönetici toplantı odaları yer alacak. Sağlık bölümünde ise buz banyosu, fizyoterapi ve masaj odaları ve sakatlıkların tedavisinin sağlanacağı ayrı bir sağlık odası hazırlanıyor.

İşletme mantığıyla çağdaş yönetim anlayışı

İşletme mantığı ile yönetilecek tesisin gelirlerini sağlayacak 7 adet dükkan ve 1 adet bodrumun inşası da sürüyor. Buradan sağlanacak gelirle planladığı 12 personel istihdamının gideri de sağlanmış olacak.

Tesisin iki ayrı girişi olacak. Bu girişlerden birinin sadece sporcu ve yöneticilere ait olacağı ve kart sistemi ile girişlerin sağlanacağı belirtilirken, diğer girişin dükkanlar, kafeterya ve diğer hizmetlerden yararlanacak olanlara özel olacağı vurgulandı.

Piskobulu: Kulübün yapısını garanti altına aldık

Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu, tesisin Doğan Türk Birliği’ni geleceğe taşıyacağını vurgulayarak sporcuların en iyi hizmeti alabileceği, her türlü imkana sahip olacağı bir ortam yaratılacağını söyledi.

Yönetim kurulunun yoğun çalıştığını ve ortaya çok amaçlı bir eser çıkarmaya başladıklarını belirten Piskobulu, kendilerine maddi manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



23/09/2022 14:43