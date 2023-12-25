Doğan Disipline sevk edildi
25/12/2023
Doğan Türk Birliği, KTFF Disiplin Kurulu'na sevk edili.
KTFF Soruşturma Merci'nin kararı şöyle:
KTFF Soruşturma Merci, 25.12.2023 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
- 19463 maç numarası ile Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya SK ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakası ile ilgili Mesarya Spor Kulübü’nün yapmış olduğu dilekçeye bağlı olarak, 19463 numaralı maçın KTFF Süper Lig Statüsü’nün 6. maddesinin 1. fıkrasına aykırı hareketten ve yine KTFF Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesinin 9. bendinin ihlalinden dolayı Doğan Türk Birliği’nin KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.