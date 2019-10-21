Doğan, Emin Adımlarla: 2-5

K-Pet Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği deplasmanda komşusu Düzkaya’yı 5-2 mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam etti.

Düzkaya ise kalesinde fazla gol görmeye devam ederek istikrarsız sonuçlarına devam etti.

Yer: Nihat Bagcıer Stadyumu

Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Mehmet Ekşici, Şakir Azizoğlu

Düzkaya: Ali Karal, Ahmet Karal, Serkan Zeyin(Emre Bayırlı), Ahmet Can Temel, Ismael Kone, Christian Tchami, Hasan Yanaroğlu (Mustafa Akış), Salih Zencirkıran, Şahin Şeker (Batuhan Bal), Gilles Binya, Yunus Emre İleli

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Ahmet Sönmez (Salih Güvensoy) (Ali Savaşan) Serhan Önet, Kenan Oshan, Koral Soymaz, Bayram Anday (Erdinç Börekçi), Billy Micheal, Sercan Demirman, Selim Saygı, Jonathan Weston, Babacar Mbaye Diop

Goller: Dk.32 Kone, Dk. 90+1 Christian( Düzkaya), Dk.26 Selim, Dk.38 Billy, Dk.53-89 Babacar, Dk.57 Weston(Doğan Türk Birliği)

21/10/2019 08:57