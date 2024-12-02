Doğan fırsat tepti, Göçmen puanı kaptı

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02/12/2024

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Doğan fırsat tepti, Göçmen puanı kaptı

AKSA Süper Lig'de 11. haftanın kapanış karşılaşmasında Doğan Türk Birliği iki farklı üstünlüğünü koruyamayınca Göçmenköy deplasmanda beraberliği bularak bir puan çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Farouk'un golüyle önde kapatan Doğan 72.dakikada Emin'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Göçmenköy 86.dakikada Alaattin'in frikiği ve 90.dakikada Bekir'in golleriyle 2-2'lik eşitliği buldu. Bu sonuçla Doğan Türk Birliği liderlik şansını değerlendiremezken 22 puanla 5.sırada kaldı. Göçmenköy puanını 14'e yükseltirken 8.sıraya yerleşti.

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TAGS: Doğan fırsat tepti, Göçmen puanı kaptı
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