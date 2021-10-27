Doğan, Lefke maçı sonrası Lapta'ya veda ediyor 

İç saha maçlarını Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nın zemininin iyi olmaması gerekçesiyle Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı'nda oynamaya başlayan Doğan Türk Birliği, Cumartesi günü Lefke ile yapacağı müsabaka sonrası yeniden Girne'ye dönme kararı aldı.

Sarı lacivertliler AKSA Süper Lig'in 5.haftasında Lapta'daki ilk maçında M.A.Yeşilova'ya 5-4 mağlup olmuştu. Taraftarlarının da bu stat değişime sıcak bakmadığı Doğan T.B., daha önce açıklandığı şekilde Cumartesi günü Lefke maçını son kez Lapta'da oynayacak. Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 8. ile 11.haftalar arası programda Doğan, 9. haftadaki K.Kaymaklı ve 11.haftadaki Mağusa Türk Gücü maçlarını 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynayacak. MTG maçı 29 Kasım Pazartesi gecesi yapılacak.

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27/10/2021 18:05