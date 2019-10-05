Doğan, Rahat Kazandı: 0-3

K-Pet Süper Lig'de 4.hafta mücadelesinde Binatlı ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk DTB 3-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Kenan Oshan, Babacar ve Weston kaydetti. Bu sonuçla DTB puanını 9'a çıkarırken, Binatlı henüz puanla tanışamadı.

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

Hakemler: Turgay Misk-Recep Yamuk-Halil Erdem Canaloğlu

Binatlı: Yunus, Menteş (M.Neşe dk.46), Bayram, Behnam, Alaettin, Berkem, Muammer (Hasan dk. 85), Mustafa, Serkan (M.Ali dk. 54), Debola, Moses

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Ali, A.Sönmez, Koral (Emek dk. 79), Sercan (Erdinç dk. 46), Selim (Aydın dk.73), Weston, Billy, Kenan, Babacan

Goller: 2' Kenan, 33' Babacar, 41' Weston (Doğan Türk Birliği)

05/10/2019 14:04