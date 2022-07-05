Doğan sezonu açtı

Doğan Türk Birliği yeni sezon çalışmalarına başladı.

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05/07/2022

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Doğan sezonu açtı

Doğan Türk Birliği yeni sezon çalışmalarına başladı.

Pia Bella Sahasında yapılan ilk antrenmanda sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Turan Altay ve yardımcıları futbolculara çalışma programıyla ilgili bilgi verdi.

Haftada beş gün yapılacak çalışmalarla yeni sezona hazırlanacak Doğan'da kadroya takviyeler için görüşmeler devam ediyor.
Kaleci Dursun Cem Ateş'in Türkiye’de forma giymeyi düşündüğünü iletmesi üzerine bonservisi Yenicami'de olan Ozan Moroğlu'nun transferi için görüşmeler yoğunlaştı.

05/07/2022 08:02
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TAGS: Doğan Türk Birliği
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