Doğan T.B. Yönetimi: Savunma Hakkımız Verilmedi

Doğan Türk Birliği yönetim kurulu, Alsancak Yeşilova maçında kırmızı kart gören ve 2 maçla cezalandırılan yabancı golcüsü Orgill ile ilgili açıklamada bulundu.

“Hepimizin heyecanla ve özlemle beklediği ortak sevdamız futbol liglerimize geçtiğimiz hafta nihayet kavuştuk. Onlarca kulübümüzün A ve A2 takımları aylardır sürdürülen hazırlık süreci sonrasında sahaya inerek karşılaşmalarına başladılar. Biz de Doğan Türk Birliği Spor Kulübü olarak kulübümüzün duruşuna ve geçmişten gelen adına yaraşır şekilde bir sezon geçirebilmek amacıyla tüm olanaklarımızı seferber ederek hazırlıklarımızı tamamladık ve ilk maçlarımıza çıktık.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü olarak her zaman futbolun içindeki bütün paydaşlara saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşmaya kural ve geleneklere uygun hareket etmeye özen gösterdik. Ancak bu tutumumuzun haklı olduğumuz zaman sineye çekeceğimiz anlamına gelmez .

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçında bir oyuncumuz maçın hakemi tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakılmıştır. Pozisyona ait görüntüleri yorum yapmadan spor basınıyla paylaşarak gerekli açıklamayı Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yapacağımızı belirtmiştik. Buradaki amacımız hem spor basınında bilgi kirliliğine neden olmamak hem de savunmamızı yaptıktan sonra durumu değerlendirmekti. Ancak ne yazık ki maçın hakeminin anlamsız derecede kırmızı kartıyla maçta eksik duruma düşürülmemiz yetmezmiş gibi KTFF Disiplin Kurulu herhangi bir savunma almak için beklenmesi gereken 48 saatten önce toplanmış ve toplantı saati bilgilendirmemiştir. Bu sebepten dolayı bizlerin savunma yapma hakkımızın elimizden alındığına inanıyoruz

Herkesi görevini hakkıyla, doğru ve adaletli yapmaya davet ediyoruz.

Görüntüler ortadadır. Maçın hakemi, hangi sebepledir bilinmez, bir kararla direkt kırmızı kartını kullanıyor; Disiplin Kurulu savunmamızı yazılı (görüntü de ekte) fakat fiilen orda bizden savunma almadan, bu yanlış karara dayanarak oyuncuya ceza açıklıyor.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü'ne, görüntülerle de açık olarak haklı olduğumuzu kanıtlayabileceğimiz bir konuda ne yazık ki kendini fiilen savunma hakkı verilmemiştir . Maçın hakeminin gösterdiği kartın talimatlardaki karşılığına göre, itiraz hakkımız dahi olmayan bir ceza onaylanarak kulübümüz mağdur edilmiştir. Adaletin terazisi herkesi eşit tartmak zorundadır.

Verdiğimiz emeklerin bir elin tersiyle silinip kenara atılmasına göz yummayacağımızı tüm spor kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.”