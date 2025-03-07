Doğan Türk Birliği deplasmanda Çetinkaya'yı 2-1 mağlup etti

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07/03/2025

Doğan Türk Birliği deplasmanda Çetinkaya'yı 2-1 mağlup etti

AKSA Süper Lig'de 22.haftanın açışış karşılaşmasında Doğan Türk Birliği deplasmanda Çetinkaya'yı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Kenan'ın 28.dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Doğan Türk Birliği, 31.dakikada Gime Toure ve 39.dakikada Emre Soytürk'ün golleriyle iki farklı üstünlüğü yakaladı.
Çetinkaya 71.dakikada Wade'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken 75. dakikada Ussamane Djabi'nin golüyle farkı bire indirse de Doğan T.B. sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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TAGS: doğan türk birliği, çetinkaya
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