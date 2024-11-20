Doğan Türk Birliği, Karademir’e tepki gösterdi

Ligin iddialı takımı Doğan Türk Birliği kendi sahadında Lefke’ye 1-0 yenildiği maç sonrasında maçın hakemi Evren Karademir’e tepki gösterdi.

Yönetim kurulunun açıklaması şöyle;

VOYVODA HAKEM İSTEMİYORUZ

K.K.T.C. Aksa Süper Lig 9. Hafta karşılaşmasında, 19.11.2024 tarihinde dost kulüp Lefke T.S.K. takımıyla karşılaştık. Ligimizin iki iyi takımının arasında oldukça heyecanlı, zaman zaman gergin ama genelinde çok çekişmeli geçen bu karşılaşmanın orta hakemi Evren Karademir’in maç sonu sergilediği tutum ve davranış ne yazık ki bizim açımızdan maçın sonucundan bağımsız olarak çok ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır. Çekişmeli ve gergin geçse de her iki kulübün seyircisi ve yöneticileri maçı gayet büyük bir olgunlukla ve hiçbir olumsuzluk yaşanmadan maçın başından sonuna kadar izledi.

Ancak maç sonunda hakem soyunma odasının yanında kendilerine yöneltilen ve yüksek sesle de olsa kesinlikle hiçbir hakaret, küfür veya kötü itham içermeyen sözlü sitem ve eleştiriler karşısında soyunma odasının dışına çıkarak gövde gösterisi yapmaya çalışıp adeta kabadayı edasıyla kendine hasım aramış gibi; tehditkâr ve olayları ne yazık ki kontrolden çıkarmaya yönelik sergilediği tavrını şiddetle kınıyoruz. Evren Karademir’e itiraz için hakem soyunma odası yakınına giden kişi veya kişiler daha öfkeli veya bu provokasyondan sonra kontrolden çıkabilen kişiler olsa ve olaylar büyüse bunun hesabını kendisi mi verecekti yoksa zarar görecek olan Doğan Türk Birliği Spor Kulübü mü olacaktı?

Sonra ermiş maçta kendisi hakem soyunma odasının içerisinde ve emniyet mensuplarımızın güvenliği sağlamışken Evren Karademir’in bu kabadayı tavrını kabul edebilmemiz kesinlikle mümkün değildir. Keşke Evren Karademir aynı cesareti ve kahraman edasını, saha içinde yardımcılarıyla maçı yönetirken gösterebilseydi. Keşke kendi ve yardımcılarının üzerine yürüyen, şiddetle itiraz ederek baskı kuran, saha içinde rakip takım oyuncularını provoke etmek için itip-çeken oyunculara karşı da aynı kahraman edasını takınabilseydi.

Ve keşke ders kitaplarına girecek kadar net penaltı gibi pozisyonlarda da aynı cesarette karar verip düdük çalabilseydi.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü başkanı ve yönetim kurulu olarak Evren Karademir zihniyetindeki bir hakeme en etkili ceza ve yaptırımın verildiğini görmeyi beklediğimizi sayın spor kamuoyuna duyururuz.Biz Doğan Türk Birliği’nin maçlarında ne kabadayılık yapacak, ne de tahrik ederek olayların çıkmasına neden olacak hakemi istemiyoruz.