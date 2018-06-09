Doğancı -Taşpınar yolu üzerinde ev yangını

Doğancı -Taşpınar yolu üzerinde bulunan ve Aziz Tahsildaroğulları ile Mustafa Maraşlı'nın kiracı olarak kaldıkları çatıları bitişik evde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu her iki ikametgâh ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öte yandan yangının çıkış sebebi halen daha araştırılıyor.