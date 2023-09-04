Doğancı/ Elye Festival Severleri Bekliyor

6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 5 Eylül Salı Akşamı Doğancı- Elye köyünde başlıyor.

Festival Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi katkıları, Alpcans ana sponsorlunda ve Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleri ile 5-6-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

5 Eylül Salı Niyal Öztürk & Atina Malta, 6 Eylül Çarşamba Lefkoşa Belediye Orkestrası “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri ile “Elye’de Zaman Yolculuğu” defile, 7 Eylül Perşembe, Kıbrıs Müzik Yolcuları ve Meryem Yurdaer ve Ahmet Evan konseri gerçekleştirilecek.

DOKAD Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada 6. Doğancı Karpuz, Kültür ve Sanat Festivali'nde halk dansları ve modern dans gösterileri, jimnastik gösterileri, konserler gibi birçok etkinliğin yer alacağı ayrıca festival boyunca ücretsiz çocuk oyun alanlarının bulunacağı, sevimli maskotlar ve palyaçolar ile de çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesini hedeflendiği belirtildi.