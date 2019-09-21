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Doğancı halkı “Yeni Yolun Açılması” talebiyle eylem yaptı

Doğancı halkı yeni yolunun açılması talebiyle eylem yaptı

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21/09/2019

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Doğancı halkı “Yeni Yolun Açılması” talebiyle eylem yaptı

 Doğancı halkı, yeni yapılan Güzelyurt-Lefke anayolunun bir bölümünün henüz trafiğe açılmaması üzerine eylem yaptı ve yeni yolun trafiğe açılmasını istedi. 
Doğancı çemberinde toplanan bölge halkı, yolun Doğancı kavşağından Lefke’ye kadar olan 7 kilometrelik kısmının da bir an önce trafiğe açılması talebiyle eylem yaptı.
Eyleme, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlar katıldı.
 

21/09/2019 15:01

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TAGS: Doğancı, eylem, yol, haber, kıbrıs
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