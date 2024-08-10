Doğancı’da bu akşam Çelik konseri var

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10/08/2024

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Doğancı’da bu akşam Çelik konseri var

 7. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali’nde bu akşam Türkiye’nin ünlü pop sanatçısı Çelik sahne alacak.

Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi'nin katkıları, Doğancı Kooperatif Kredi Şirketi’nin desteği ve Alpcans ana sponsorluğunda düzenlenen festival sahne alacak Çelik'in konseri saat 22.00’de başlayacak. 

Doğancı Kalkındırma Derneği'nden verilen bilgiye göre, festivalde bu akşam ayrıca Alsancak Belediyesi Halk Dansları ekibi, Kafkas dansı ve sihirbaz gösterisiyle, “En Büyük En Ağır Karpuz” yarışması da olacak.

8 Ağustos’ta başlayan Doğancı Karpuz Festivali, yarın sona erecek.

10/08/2024 11:14
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TAGS: çelik
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