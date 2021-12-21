Doğan'da 2. Covid dalgası

Geçtiğimiz hafta derbide Türk Ocağı'nı mağlup ederek 2.sıraya yükselen Doğan T.B.'nde 6 futbolcunun covid testlerinin pozitif çıkması endişe yarattı.

Geçtiğimiz ay 4 futbolcusunun covid dolayısıyla takımdan ayrı kalmasının ardından bugün çıkan sonuçlarda Ahmet Sönmez, Aydın Aygın, Ali Akbulut, Bayram Anday, Dursun Cem Ateş ile genç takım kalecisi Hakan Koçak'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla karantina süreçleri başladı.

Türk Ocağı maçı öncesi Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar yapılan testlerde negatif sonuçlar alındığı ancak bu hafta bulaşın arttığı belirtildi. Altı futbolcunun yanı sıra Doğukan Demirman ile Cenk Yılmaz'ın gribal enfeksiyon nedeniyle tedavilerinin sürdüğü pcr testlerinin yarın yapılacağı açıklandı.

25 Aralık Cumartesi günü ilk yarının son maçında Gönyeli ile karşılaşacak Doğan'da vakaların artmasından endişe duyuluyor.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2021 20:54