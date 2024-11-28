Doğan'da şok! Tunç sezonu kapattı
Doğan Türk Birliği'nde bu sezon kadroya dahil edilen santrafor Tunç Murat Behram diz çapraz bağları sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
28/11/2024
Doğan Türk Birliği'nde bu sezon kadroya dahil edilen santrafor Tunç Murat Behram diz çapraz bağları sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Türkiye 3.Ligi"nde gol krallıkları elde eden, bu yıl yerli statüde forma giyme hakkı kazanan Tunç sarı lacivertlilere transfer edilmişti.
Gençler Birliği maçının 9.dakikasında sakatlanan Tunç'un çekilen MR'ında sol dizinde çapraz bağ kopuğu tespit edildiği ve sezonu kapattığı açıklandı.28/11/2024 13:12