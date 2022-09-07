Doğan'da tempo yüksek, ilk hedef Süper Kupa

Doğan Türk Birliği yeni sezona yönelik hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken hazırlık maçlarıyla da oyun sistemini istenilen seviyeye getirmeye çalışıyor.

Turan Altay nezaretinde Acapulco kampı sonrası taktik ağırlıklı çalışmalarına ağırlık veren sarı lacivertliler ilk kez 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda hazırlık maçına çıktı.

Lapta karşısında üstün bir oyunla Mustafa Kemal, Salih ve Arda'nın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan Doğan'da gözler Süper Kupa finaline çevrildi.

16 Eylül'de Mağusa Türk Gücü ile sezonun ilk resmi müsabakasında Süper Kupa'da karşılaşacak DTB, kupayı müzesine götürerek hem Kıbrıs Kupası'nın rövanşını almak hem de lig maratonuna moralli girmek istiyor.

Billy'den iyi haber geldi

Geçtiğimiz sezon geçirdikleri çapraz bağ ameliyatları nedeniyle takımdan uzak kalan Koral ile Kaan'ın eksikliği yanında yabancı futbolcusu Billy Michael'ın hastalığı tedirginlik yaratmıştı.

Bu nedenle Aminu Muhammed'i antrenmanlara çıkaran ancak kısa sürede geri gönderen Doğan yönetimi Billy'nin rahatsızlığında doktor raporlarında olumlu gelişmeler yaşanması derin nefes aldırdı. Kan değerleri yükselen ve iyileşme süreci hızlanan Nijeryalı futbolcu çalışmalara katılmaya başladı.

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07/09/2022 21:38