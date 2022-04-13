Doğan'da tesis hamlesi hızlanıyor

Ülkemizde tesisleşme konusunda en önde gelen kulüplerden olan Doğan Türk Birliği'nde çalışmalar hız kazandı.

Kulüp binasının yapımı devam ederken en büyük eksikliklerden antrenman tesislerinin hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı.

Uzun süren arazi konusundaki pürüzlerin giderilmesiyle yapımına başlanan antrenman sahalarında toprak serilme ve drenaj işlemleri tamamlanarak Mayıs ayı başında çim ekimine geçileceği duyuruldu.

Doğan Türk Birliği Kulübü'nün bütçe olanakları ile örnek bir girişimle yapılan iki antrenman sahasına merhum Turgut Esendağlı ve Şinasi Konuloğlu'nun isimleri verilerek büyük hizmetlerde bulunan iki isme vefa örneği sergilenecek.

Bunun yanında futbolcuların kullanacağı çok amaçlı sosyal tesisteki toplantı odasına da merhum Cengiz Eminoğlu'nun ismi verilecek.

Piskobulu: Hayaller gerçeğe dönüyor

Doğan T.B. Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu, hayalin gerçeğe döneceğini belirterek tesisleşme hamlesinin kulüplerine mesafe aldırarak çağı yakalama noktasına geleceklerini söyledi.

Piskobulu, "Geleceğe ışık tutan bu hamlemiz kurumsallaşma noktasında bizi öne taşıyacak. Önce ayakları üzerinde duran bir yapı yarattık, sponsorlarımızın da katkısıyla tesisleşmeye hız verdik. Planlı çalışarak, özveri ve sabırla hareketle tüm gençliğe hizmet verecek tesisleri ülkemize kazandırıyoruz. Sponsorlarımız Aydoğan Grup ile Özyalçın Construction'ın destekleri takdire şayandır, yanımızda olmaları gücümüze güç katıyor. Kulüp binamız, antrenman ve sosyal tesisimizle kurumsal yapıda büyüyen ve çağdaş koşullarda hizmet verecek yapılara sahip olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sporumuza ve çevremize verdiğimiz değerin bir yansıması olacak tesislerimizle Doğan ruhunu daha etkin yaşatacağız. Büyük camia olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

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13/04/2022 18:06