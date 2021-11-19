Doğan'da vakalar artıyor

Doğan Türk Birliği'nde covid-19 testleri pozitif çıkanlara Mahmut Erkan da eklendi.

Son günlerde artan vaka sayılarından takımlarımız da olumsuz etkileniyor. Doğan Türk Birliği'nde Çarşamba günü testleri pozitif çıkan Halil Turan, Salih Güvensoy, Tansel Ekingen ile yardımcı antrenör Celal Keleş karantinaya girerken bugün takımda yenilenen testler sonucu Mahmut Erkan da bu listeye dahil oldu.

Yarın Yenicami deplasmanına çıkacak sarı lacivertlilerde sakat futbolculara covid testleri pozitif 4 isim de eklenince kadro sıkıntısı artmış oldu.

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19/11/2021 16:05