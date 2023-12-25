Doğan’ı bekleyen büyük tehlike

Mesarya ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan ve Doğan Türk Birliği’nin 6-0 üstünlüğünde sonuçlanan maçın yankıları sürüyor.



Karşılaşmada takım kadrosuna ve yedek listesine yazılmayan Arda’nın maçın 68. Dakikasında oyuna alınması ve 88. Dakikada 6. Golü atması maç sonunda Mesarya yöneticilerinin itirazına yol açmıştı.

Hakem Zekai Töre’nin maç sonunda bilgi almak için soyunma odasına çağırdığı Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu masa üstünde bulunan müsabaka isim listesine başka bir oyuncunun yerine Arda’yı yazması gerginliğe yol açmış ve olay gündeme taşınmıştı.



Devecioğlu’nun değişikliği maç öncesi yaptığı iddiaları boş çıkınca dün öğle saatlerine istifasını açıklaması ile olay yeni bir boyut kazandı .

Futbol Federasyonu Disiplin Kuruluna gidecek olan konuda ilginç bir detay daha var.

Maçın Mesarya lehine 3-0 olarak karar verilmesine kesin gözle bakılırken Doğan Türk Birliğini bekleyen daha büyük bir tehlike söz konusu.

Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatının 26. Madde 5. Fıkrasında lisans ve benzeri evrakta sahtecilik yaptığı tespit edilen kulüplerinin o sezonda bir alt lige düşürülmesi yer alıyor.

Bu konuda Disiplin Kurulunun Doğan Türk Birliği, Sedat Devecioğlu ve maç hakkında vereceği karar yılın son günlerinde bomba etkisi yapacak.