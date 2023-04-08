Doğanın bereketi; ‘Yenilebilir Otlar’

İlkbahar aylarını yaşadığımız bugünlerde yağışların da ara ara devam etmesiyle doğa bize cömertliğini sunmaya devam ediyor. Yenilebilir otlar ovalarda toplanmayı beklerken, otları toplarken doğaya zarar vermemek de büyük önem taşıyor..

Ada çayından, kaz ayağına, ayrelliden dağ kekiğine, ova ıspanağından lapsanaya kadar birçok yenilebilir ot, sofralarda yerini almaya bekliyor...

Ovadaki yenilebilir otları için anlatan Kilitkaya köyünde sakin Alkan Kilitkayalı, köy yerinde yaşayanların yenilebilir ot ve bitkileri tanıdığını ve sofralarında yer verdiğini söyledi.

BRT

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08/04/2023 19:47