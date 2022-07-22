Doğan'ın listesinde Mejdi ve Ozan var

Yeni sezon çalışmalarında üçüncü haftayı tamamlayan Doğan Türk Birliği'nde kadroya takviyeler konusunda görüşmeler sürüyor.

Sarı lacivertliler M A. Yeşilova'dan Mejdi Direniş ve Yenicami'den kaleci Ozan Moroğlu için girişimler yapıyor.

Yeşilova'nın başarılı defans futbolcusu Mejdi için bonservisli transfer teklifini yapan Doğan olumlu cevap almasa da yeniden görüşme yapılacağı öğrenildi.

Kaleci Dursun Cem Ateş'in geçtiğimiz sezon olduğu gibi Türkiye'te denenmeye gitmesinden sonra Turan Altay geçtiğimiz sezon Çetinkaya'da çalıştığı Ozan Moroğlu'nun alınmasını istedi.

Bonservisi Yenicami'de olan Ozan konusunda pazarlıklar devam ediyor. Bu arada kaleciler Cenk Yılmaz yanında Ozan Mercan da çalışmalara katılıyor.

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22/07/2022 15:59