Doğanın muhteşem gücü

Muhteşem doğa olayı yıldırımların etkileyici görüntüleri, ülkemizde objektiflere yansıdı.

Doğa olayları arasında hem korkutucu, hem de çok güzel olabilenlerden biri de hiç şüphesiz ki yıldırımlar…

Yıldırımlar, en etkileyici doğa olayları arasında sonuna kadar hak ettiği bir yere sahip.

Gazeteci Uğur Kaptanoğlu’nun bu sabahın erken saatlerinde deklanşörüne yansıyan yıldırım fotoğrafları, görenleri adeta büyüledi.

İşte Kaptanoğlu’nun deklanşörüne yansıyan o fotoğraflar…

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29/11/2022 17:00