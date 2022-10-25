'Doğanın ritminde' Natura Spa & Wellness açılışı

Blueway Group çatısı altında, ülkemizin gayrimenkul sektörüne 37 yıl boyunca kazandırdığı imza projeler ile öncülük eden Kıbrıs Developments, 22 Ekim 2022 tarihinde, Alsancak’ta bulunan Natura Spa & Wellness’in açılışını gerçekleştirdi. Natura sitesi içerisinde hayat bulan ve gerek doğa ile bütünleşen konumu ve mimarisi, gerekse sunacağı deneyimler ile ülkemizdeki SPA hizmetlerini yepyeni bir boyuta taşıyacak olan Natura SPA’nın işletmesini, Türkiye’de doğan ve uluslararası bir markaya dönüşmüş olan Sanitas Spa & Wellness yapacak. Natura SPA’da, Sanitas imzasını taşıyan, özel olarak tasarlanmış Türk hamamı, masaj ve terapiler ile beklentilerin ötesinde deneyimler sunuluyor olacak. “Dokunuşun Farklılığı” ilkesi ile en üst düzeyde SPA ve Türk Hamamı hizmeti sunan Sanitas SPA, Türkiye Kempinski otel zincirinde 18 yıldır, Türkiye Robinson TUI bölge olarak tüm Robinson otellerde ise 28 yıldır kesintisiz hizmet veriyor.

Natura Spa & Wellness’in seçkin davetliler ile gerçekleşen açılış etkinliği Trio Acoustica’nın performansı ile başladı. Sanitas Spa & Wellness Kurucu Ortağı Şebnem Akman Balta ve Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim’in konuşmalarının ardından ülkemizin çok değerli genç müzisyenlerinden Begüm Tekakpınar’ın Kıbrıs ezgileri ile piyano ve vokal dinletisi etkinliğe katılan herkesi büyüledi. Natura Spa’nın açılışı için özel olarak Hollanda’dan gelen Begüm Tekakpınar’ın kuyruklu piyanodaki performansı ve kendine has yorumu ile Kıbrıs ezgilerinin de dahil olduğu repertuarı büyük beğeni topladı.

Natura Spa & Wellness açılışına özel olarak Türkiye’nin ünlü füzyon şeflerinden Sinan Budeyri’nin hazırladığı sağlıklı atıştırmalıklar ise damaklarda eşsiz tatlar bıraktı. Natura Spa’nın seyir terasında oluşturulan kokteyl alanında misafirler tüm duyulara hitap eden eşsiz deneyimlerle huzur dolu saatler yaşadılar.

Alsancak bölgesinde hayata geçirdikleri imza projeler ve sürdürülebilirlik yaklaşımları ile bölgenin marka değerini de yükselten Kıbrıs Developments’in Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kıbrıs Developments olarak hayata geçirdiğimiz projeler, bir konutun çok ötesinde, her ayrıntısı ile özel olarak tasarlanmış bir yaşam biçimi sunarken, sadece konutun kendisine değil, hayata katma değer katıyor. Yaşam alanları yaratırken sadece dört duvar ve çatı değil, içinde yaşam tarzını yansıtan ve yaşam tarzını içindeki tüm hizmetlerle sunan projeler hayata geçiriyoruz. İşte bu yüzden bir gayrimenkul geliştiriciden ziyade bir destinasyon geliştirici olarak kendimizi konumlandırıyoruz”.

Köklerinde turizm işletmeciliği de olan bir aile olduklarını hatırlatarak, hizmet sektöründe Gave ile özel bir yaklaşım ve deneyim sunduklarını söyleyen Harper Özbirim, hayat boyu edinmiş oldukları tecrübeleri, gurur duydukları yatırımlara dönüştürdüklerini vurguladı.

Özbirim konuşmasına şöyle devam etti: “Dağ, deniz, orman üçlüsünün buluşmasından esinlenilerek, doğayı korumayı ve yansıtmayı temel alan imza projelerimizden Natura sitesinde, artık bir de doğanın ritmi ile uyumlanmanızı sağlayacak Natura Spa & Wellness var. Natura Spa’nın işletmesi için Türkiye’de doğan ancak uluslararası bir markaya dönüşmüş olan Sanitas Spa & Wellness ile işbirliği yaptık. Bu sayede Natura Spa’da, Sanitas imzasını taşıyan, özel olarak tasarlanmış Türk hamamı, masaj ve terapiler ile beklentilerin ötesinde deneyimler sunacağımız için çok mutluyuz.

Natura Spa, günümüz yaşam koşullarındaki yoğunluğun getirdiği stres ve zorluklardan arınıp, doğanın tüm sesleri ve ritmi ile bütünleşerek hayattan zevk almanız, bedenen ve zihinsel olarak huzurlu, sağlıklı ve dinç olmanız için tasarlandı. Alsancak Park’ın hemen yanı başında, muhteşem bir dağ, deniz, orman görsel zenginliği ile dinginliği ve huzuru usta ellerde sizlere sunuyoruz. Natura Spa’da kendinizi akışa bırakıp, an’da kalmanın tadını çıkaracaksınız. Doğanın ritminde, an’da kalmanız dileği ile, ailemizin en yeni üyesi Natura SPA'nın açılışı vesilesiyle bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür eder, Natura Spa'nın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz”.

Sanitas Spa Kurucu Ortağı Şebnem Akman Balta ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “SPA sektöründe 20 yıldan fazla süredir hizmet veren Sanitas SPA & Wellness olarak, 15. şubemizi Kıbrıs’a açmanın heyecanı içerisindeyiz. Blueway iştiraki olan Kıbrıs Developments ile yaptığımız iş birliği sayesinde Alsancak bölgesine değer katacağız. Markanın gücü; doğru personel seçimleri, kaliteli hizmet anlayışı,doğru kişiye doğru ve faydalı bakım vermekten geliyor. Biz misafirlerimizi memnun değil hayran bırakan bir mutlulukla, tekrar hatırlayacakları ‘iyi hissetme’ duygusunu sunmaktan keyif alıyoruz. İnsanlar mekanlara gelip aldıkları hizmetle ayrılır ve hizmeti hatırlayarak tekrar gelmek isterler. Bu algının oluşması için misafirin yerine kendimizi koyup empati yapabiliyor olmamız önemli. Sadece empati yapmak ile kalmayıp güncel alanları yeni wellbeing yaklaşımlarını da takip etmemiz bizi diğer firmalardan ayırıyor. Akademik kadromuz ve özenle seçilmiş terapistlerimiz fizyoterapistlerimiz ile diyetisyenlerimiz ile bambaşka bir zihinsel ve bedensel bütünlük sunuyoruz.

Düzenli aralıklarla uzmanlar eşliğinde yapacağımız workshoplar ve sağlık kampları sayesinde SPA ve wellness’i bir yaşam tarzı haline getireğiz. Uzmanlarımızdan aldığınız fizyoterapi, Dünya masajları, hamam ve birçok sağlıklı yaşam etkinlikleriyle kendininizi iyi hissetmek için çok uzağa gitmenize gerek kalmayacak. Ayurveda gibi zihin ve beden dengesini kuran ritüeller, Lomi Lomi nui gibi Havaii masajları, Thai masajı gibi uzak doğu esintileri Natura SPA ve Sanitas SPA & Welness işbirliği Kıbrıs'ı oldukça canlı tutacak”.

Sanitas Spa ailesi olarak, yeni açtıkları şubelerle sağlık turizmi kapsamında dünyanın dört bir yanından gelecek turisti Kıbrıs’ta ağırlamayı ve Kıbrıs'ı SPA merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini de belirten Şebnem Akman Balta, “O nedenle Sanitas SPA, dokunuşun farklılığıyla Kıbrıs'ın sağlık turizmine değer katarak yön verecek ve sektöründe fark yaratan bir marka olmaya devam edecek” dedi.

Natura Spa & Wellness açılışına katılan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de Blueway Group ve Kıbrıs Developments’in de dahil olduğu tüm iştiraklerine Alsancak bölgesine yaptıkları tüm yatırımlar ve destekler için teşekkür etti. Blueway Group Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim de Alsancak Belediyesi ile ortak vizyonda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını, genelde Kıbrıs özelde Alsancak sevdalısı olarak değer yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

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25/10/2022 15:57