Doğan'ın Topuk Yaylası Kampı Başladı
14/08/2023
Doğan Türk Birliği yeni sezona yönelik hazırlıklarını bugün gittiği Düzce'deki Topuk Yaylası Tesislerinde sürdürecek.
Fenerbahçe Kulübü'ne ait olan ideal kamp tesisinde tam kadro 24 futbolcu teknik direktör Sedat Devecioğlu ve ekibi nezaretinde çalışacak.
Kafile başkanlığını Dr. Hasan Gümüşdağ'ın yaptığı Doğan T.B. 19 Ağustos'ta kampı tamamlayarak İstanbul'da Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını izleyecek ve 20 Ağustos Pazar günü ülkemize dönecek.