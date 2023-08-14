Doğan'ın Topuk Yaylası Kampı Başladı

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14/08/2023

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Doğan'ın Topuk Yaylası Kampı Başladı

Doğan Türk Birliği yeni sezona yönelik hazırlıklarını bugün gittiği Düzce'deki Topuk Yaylası Tesislerinde sürdürecek.

Fenerbahçe Kulübü'ne ait olan ideal kamp tesisinde tam kadro 24 futbolcu teknik direktör Sedat Devecioğlu ve ekibi nezaretinde çalışacak.

Kafile başkanlığını Dr. Hasan Gümüşdağ'ın yaptığı Doğan T.B. 19 Ağustos'ta kampı tamamlayarak İstanbul'da Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını izleyecek ve 20 Ağustos Pazar günü ülkemize dönecek.

14/08/2023 22:40
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TAGS: Doğan’ın Topuk Yaylası Kampı Başladı
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