Doğan'ın Zirve İnadı: 2-1
Girne temsilcisi DTB, ligin 5.haftasında konuk ettiği Gençlik Gücü'nü 2-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.
14/10/2019
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K-Pet Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Doğan Türk Birliği konuk ettiği Gençlik Gücü’nü Billy ve Selim’in golleri ile 2-1 mağlup ederek zirveye yürüyüşüne devam etti.
Gençlik Gücü ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı. Gençlik Gücü'nün tek golünü Özgür Ongun kaydetti.
YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu
HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu, Emine Yarkın, Emre Çevikdal
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun, Ali (DK 63 Serhan), Ahmet Sönmez, Kenan, Koral (DK 73 Aydın), Bayram, Sercan, Selim (DK 86 Erdinç), Billy, Weston, Babacar.
GENÇLİK GÜCÜ: Raif, Mehmet Kaygısız (DK 85 Arif), Tayfun (DK 80 Akın), Aşkın, Emir, Hüseyin Paşa (DK 68 Sezgin), Hüseyin Taşçı, İdan, Uche, Özgür, Mahmut.
GOLLER: DK 39 Billy, DK 70 Selim (Doğan Türk Birliği). DK 75 Özgür (Gençlik Gücü).