Doğanköy'de 3 buçuk dönümlük arazi​ kül oldu!

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05/08/2024

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Doğanköy'de 3 buçuk dönümlük arazi​ kül oldu!

Doğanköy'de bir arazide çıkan ve dere yatağına yayılan yangında 3 buçuk dönümlük arazi​ kül oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün 15.30 sıralarında, Doğanköy'de bir arazide henüz tespit edilemeyen bir sebeple başlayan yangın, dere yatağına sirayet etti.

Yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile Girne Belediyesi'ne ait iş makineleriyle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken yangın sonucu 3 buçuk dönümlük arazi içinde kuru otlar, akasya ağaçları ve molozların yandığı açıklandı.

05/08/2024 16:54
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