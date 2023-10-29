Doğaya çöplerini boşaltan Van tipi bir araçla ilgili ihbarda bulunuldu

Ferdi Güran isimli avcı, Kormacit bölgesinde doğaya çöplerini boşaltan Van tipi bir araçla ilgili ihbarda bulundu.

Avcıların doğa düşmanı olmakla suçlandığını hatırlatan vatandaş, “Biz doğayı korurken gözümüzün önünde doğaya pisliklerini boşalttılar” dedi.

Aracın plakasını da DU 507 olarak kayıtlara geçiren vatandaş, uyardığı işçilerin kendisine “patron böyle istedi” dediğini iddia etti.

İşte o ihbar paylaşımı:

“Ben avcıyım, hani birçok kesimden linç yiyen doğa düşmanı ilan edilenlerden biri.

Ben doğaya bir kürdan bile bırakmazken, bu resimdeki aracın sahibi, ki buralarda eker biçer doğanın tüm nimetlerinden faydalanır, bir van çöpünü ormana dökmekten çekinmez..

Yanlarına gittim, iki yababancı çocuk. ‘Patron dedi abi napalım' dediler.. varsa memlekette bunu ihbar kabul edecek bir kurum etsin. yer Kormacit mezarlık bölgesi. plakası ise DU 507.”