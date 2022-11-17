Taşkent Doğa Parkı, sosyal medya hesabından “Doğaya dönüşe doğru iyi adımlar” başlıklı bşr paylaşımda bulundu.

“Uzman ekibimiz, Yaban Hayat Hastanesi’nde saz delicesinin durumunun iyileşmesini gördükten sonra sürecin devam etmesi için yeşil ışık yaktı.” ifadelerine yer verilen paylaşımda “Bunun üzerine delice; davranışının, uçuş kabiliyetinin ve diğer parametrelerinin izleneceği Rehabilitasyon Merkezi’ne taşındı.

Her şey yolunda giderse, ilerlemenin son ve en güzel adımı onu bekliyor: Doğaya dönüş” denildi.

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17/11/2022 18:01