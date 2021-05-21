Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti

Elektrikli araba şirketi Tesla ile uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın tweeti sonrası kripto para birimi dogecoin tekrar yükselişe geçti.

Çarşamba günü kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından dogecoin indiği 0,29 dolar seviyelerinden Musk'ın tweeti ile 0,40 dolar seviyesine çıktı.

Musk ise yaptığı paylaşımda "Penceredeki Doge ne kadar?" yazdı.

Bir banknotun üzerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu.

Böylece dogecoin gün içinde bir ara yüzde 15 değer kazandı.

Musk, bir kullanıcının attığı tweete de, "Hiç Dogecoin satmadım, satmayı da planlamıyorum" yanıtını verdi.

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21/05/2021 17:40