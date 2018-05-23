Doğmamış çocuğunu öldürdü!

Üç yıldır ara ara görüştüğü kız arkadaşı Brooke Fiske’nin hamile olduğunu öğrenen Sikander Imran, hamileliğin zamanlaması konusunda endişe etmeye başladı. Kız arkadaşına kürtaj yapmasını teklif eden Imran, ne yaptıysa da Fiske’yi buna ikna edemedi.

İkili geçen yıl mayıs ayında, bebeği nasıl büyütecekleri konusunu görüşmek üzere Imran’ın yaşadığı Virginia’da bir araya geldi. Görüşme sırasında17 haftalık hamile olan Fiske, akşam çay içtiği sırada kupasında bir şey gördü ancak aldırış etmedi. Saatler sonra rahatsızlanan Fiske, hastaneye gittiğinde erken doğum yaptığını öğrendi ve bebeğini kaybetti.

ABD basınına konuşan Fiske, o anda Imran’ın ağlamaya başladığını ve yaptıklarını itiraf ettiğini anlattı. Hastanede yapılan incelemede de, Fiske’nin vücudunda tavsiye edilenden 4 kat fazla ertesi gün hapı tespit edildi.

Çaya ilaç attığının ortaya çıkması üzerine Sikander Imran, önce 20 yıl hapse mahkum edildi. Daha sonra bu süre 3 yıla indirildi. Pakistan kökenli olan ve ABD’de doktorluk yapan Imran’ın çalışma lisansı iptal edilirken, hapis cezasının ardından ülkesine geri gönderilebileceği bildirildi.

Kürtaj meselesi de ‘cenin cinayeti’ kapsamında ABD’de sıkça tartışılan bir konu.