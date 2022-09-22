Doğru cilt bakımı için 5 temel uygulama

Cilt bakımı yaparken doğru adımları uyguladığınıza dikkat etmeniz gerekir. Yanlış yapılan cilt bakımları, cildin hasar görmesine yol açarak bazı cilt problemlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu sebeple cilt bakımı yaparken doğru sıralamayı uygulamak büyük önem taşıyor. Peki, doğru cilt bakımı nasıl yapılır?

Pürüzsüz, aydınlık ve canlı bir cilde sahip olmak istiyorsanız cildinize her gün bakım yapmanız gerekir. Ancak cilt bakımı yaparken sıralamayı doğru uygulamanız önerilir. Cilt bakım sıralamasını doğru uygulamak istiyorsanız bu 5 adımı takip edin.

1-TEMİZLEME

Doğru cilt bakım sıralamasının ilk aşamasında cildi temizlemek yer alıyor. Gün içerisinde cildinizde yağ, kir ve makyaj kalıntıları birikir. Bu sebeple cildi derinlemesine temizlemek gerekir.

Yağlı, kuru, karma ve hassas cildinize özel cilt temizleyici ürünlerle cildinizi arındırabilirsiniz. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa cildinizi temizlemek yeterli olur.

2-PEELİNG

Cildinizi ölü hücrelerden arındırmak için peelig yapmanız gerekir. Temel cilt bakım rutininize peeling yapmayı eklediğinde daha pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Peeling yaparak cildinizi her zaman tazeleyebilir ve hücre yenilenmesine destek olabilirsiniz. Peeling işlemini haftada 1 ya da 2 kez uygulayabilirsiniz.

3-TONİK

Cildinizi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırmak için sadece jel ya da köpük yardımıyla temizlemek yeterli gelmez.

Gözenekleri derinlemesine arındırmak için tonik ya da toner denilen ürünleri kullanmak gerekir.

Cildi yatıştıran ve gözenekleri sıkılaştıran tonikler cildinizi kısa sürede temizler. Tonikler cildi güçlendirir ve cilt bakım ürünlerinin cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

4-NEMLENDİRME

Cildiniz gün içerisinde çevresel faktörler sebebiyle ihtiyacı olan nemini kaybeder. Cilt bariyerini güçlendirmek ve cildin hasar görmesini engellemek için nemlendirici kullanmanız gerekir.

Cilt tipiniz ister yağlı ister kuru olsun mutlaka her gün temizledikten sonra nemlendirmelisiniz.

Cilt tipinize en uygun nemlendiriciyi belirleyerek günde 2 kez masaj yaparak cildinize uygulayın. Gün içerisinde bol miktarda su içerek cildinizin nem dengesini koruyun.

5-GÜNEŞ KORUYUCU

Sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildinizi korumanız gerekir.

Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalan ciltler erken yaşlanır ve kırışır. Ciltte lekeler ortaya çıkar. Bu sorunları önlemek için her mevsim güneş kremi kullanmanız önerilir.

Cilt bakımının son aşaması olarak gündüz güneş kreminizi sürmeden dışarı çıkmamalısınız.

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22/09/2022 22:38