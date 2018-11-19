Doğru Tüp Bebek Kliniği Nasıl Seçilir?

Doğru Tüp Bebek kliniğini seçmek kolay bir iş değildir. Göz önünde bulundurmanız gereken pek çok şey vardır. Ayrıca mali açıdan, zihnen ve duygusal olarak hazır olmanız gerekmektedir.

Tüp Bebek kliniğinizi seçmek

En iyi Tüp Bebek kliniğini seçmek, parkta bir yürüyüşe benzemez. Başlangıç olarak, ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek doğurganlık kliniğini bulmak için pek çok kaynağa ulaşım sağlamalısınız. İnternette, bu tarz hizmetleri sunan pek çok doğurganlık kliniği bulunmaktadır.

Bu sebeple, neleri aramanız gerektiğini bilmelisiniz. Neye ihtiyacınız olduğunu bilmek seçeneklerinizi azaltmada size yardımcı olacaktır.

Yüksek Standartta Bakım

En iyi Tüp Bebek merkezini seçerken, standart bakımlarına göz atmayı unutmayın. En iyisi, Tüp Bebek kliniği ile bir randevu ayarlamak ve bu sayede sundukları hizmetleri öğrenmektir. En iyi tedaviyi alabilmeniz adına kliniğin ISO sertifikalı olduğundan emin olun.

Başarı Oranları

Üzerinde düşündüğünüz kliniğin başarı oranlarını da münakaşa etmeniz gerekmektedir. Kaç tane canlı doğumları olduğunu ve/ya da transfer başına kaç tane bebeğin doğduğunu sorun. İkizlerin ve üçüzlerin tek bir başarılı oran olarak kabul edildiğini unutmayın.

Sorabildiğiniz Kadar Çok Soru Sorun

Kalem ve kağıdınızı hazırlayın. Aklınızdaki bütün soruları ve aldığınız cevapları yazın. Eğer Tüp Bebek tedavisi sizin için tamamen yeni bir şey ise, bu konu hakkında okumalar yapın.

Doktorunuz ve partneriniz ile bu konuyu etraflıca görüşün.

Sorabileceğiniz soruların bazıları şunlardır:

1. Başarılı hamilelik şansı nedir?

2. Hangi testleri yaptırmam gerekmektedir?

3. Tavsiye ettiğiniz belli başlı tedaviler var mı?

4. Ek ücretler nelerdir?

5. Preimplantasyon Genetik Tanı nedir?

6. Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu nedir?

Mevcut Doğurganlık Tedavileri

Klinikte bulunan doğurganlık tedavisini göz önünde bulundurmak en iyisidir. Kliniğin sadece Tüp Bebek değil de diğer doğurganlık tedavilerini de sunduğundan emin olun. Rahim içi inseminasyon periyodunu isteyin. Her yıl kaç tane Tüp Bebek periyodu uyguladıklarını öğrenin.

Diğer daha ucuz alternatiflerini konuşmadan, hastasını direkt olarak Tüp Bebek tedavisine zorlayan bir doğurganlık kliniği, yüksek ihtimalle ticari kaygı gütmektedir. Eğer doktor, daha düşük maliyetli seçenekler ile ilgilenmiyorsa, Tüp Bebek tedavisine başlamadan önce bir kez daha düşünün.

Bu bir kırmızı alarm olabilir!

Yer

Yer seçimi oldukça önemlidir. Seçeceğiniz yerde uzun süre vakit geçireceğinizi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Buradan eve gitmek, sizin için kolay olacak mı? Trafiği çekilebilir düzeyde mi? Ya da yalnızlığın tadına varmak için yurt dışını mı tercih etmek istersiniz?

Tüp Bebek periyodunuz başladıktan sonra haftada birkaç kere kliniğe gitmeniz gerektiğini unutmayın.

Masraflar

Tedaviyi karşılayacak yeterli miktarda birikiminiz var mı? Tüp Bebek tedavisinin tam maliyetini önceden bilemeyebilirsiniz. Fiyatlar, kullanılan ilaçlara ve yapılan testlere göre değişmektedir.

Tedavinin erken aşamasında fiyat henüz belirlenmemiş olabilir. Fakat masraflar hakkında genel bir fikre sahip olmanız, önceden hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

Neden Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’ni Seçmelisiniz

Kıbrıs, doğurganlık tedavisi için gözde merkezlerden birisidir. Örneğin, Kıbrıs Dünya Tüp Bebek Merkezi, yüksek kalitede servis, daha fazla doğurganlık tedavisi seçenekleri ve uygun fiyat sunmaktadır.

Diğer doğurganlık tedavileri ile karşılaştırıldığında, öncelikleri olan çiftler için Kıbrıs daha özgürleştirici seçenekler sunmaktadır. İşlemlerin Kıbrıs’ta yaptırılmasının maliyeti, diğer ülkelere kıyasla daha azdır. Eğer daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız, Dünya Tüp Bebek merkezinin sitesini ziyaret edebilirsiniz.