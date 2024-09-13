“Doğrudan Gelir Desteği” beyanında bulunmayan üreticilere ek süre...

ads ads ads ads
13/09/2024

ads
“Doğrudan Gelir Desteği” beyanında bulunmayan üreticilere ek süre...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ''Doğrudan Gelir Desteği'' teşvik ödemelerine ilişkin beyanda bulunmayan üreticilere ek süre verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teşvik ödemelerinde yaklaşık 300 küçükbaş hayvan üreticisinin beyan yapmadığının tespit edilmesinden dolayı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 19 Eylül Perşembe günü mesai sonuna kadar bir defaya mahsus olmak kaydıyla bir günlüğüne ek beyan açılması uygun görüldü.

Üreticilerin belirtilen günde bağlı bulundukları Kaza Veteriner Dairesi’ne başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

13/09/2024 17:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Doğrudan Gelir Desteği, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.