''Doğrudan gelir ve küçükbaş hayvan desteği en geç çarşamba ödenecek''

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, fonun ülke ve üretici için önemli olduğunu, sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Oğuz, fonun kapsamı anlamında geliştirmeler yapıldığını, son dönemde de yaş meyve sebze ile ilgili çalışmaların yapılmakta olduğunu söyledi.

Her bakanın üzerine bir şeyler koymaya çalıştığını dile getiren Oğuz, maliyetler arttıkça tarıma desteğin artırıldığını, hiçbir şey yapılmamış gibi gösterilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Başıboş köpekler konusunun fon kapsamında olmadığını söyleyen Oğuz, hastalıklarla mücadelenin ödemelerinin günü gününe yapıldığını ifade etti.

Oğuz, başka yasalarda yapılmayanların sonucunda olumsuzluğun tarım sigortasına yansıdığını kaydetti.

Bu konuda da neler yapılabileceğinin çalışıldığını söyleyen Oğuz, yasalarda ne yapılacağının yazıldığını, uygulamanın yapılamadığını ve yaşananların vicdanları sızlattığını dile getirdi.

Oğuz, fonun gelir kaybının azaltıldığını, Maliye Bakanlığı’ndan alacağı bulunduğunu, kuraklık, dolu ve don zararı ilgili teknik çalışmaların ve tespitlerin yapıldığını, alacağın alınmasıyla ödemenin yapılması konusunun görüşülmekte olduğunu belirtti.

Personelle ilgili eksikliğin devam ettiğini dile getiren Oğuz, mühendis alımına yönelik çalışıldığını kaydetti.

Oğuz, eldeki imkanlar çerçevesinde tarımın devam etmesi için çalıştıklarını, "hükümet bir şey yapmadı" demenin haksızlık olduğunu söyledi.

-"Doğrudan gelir ve küçükbaş hayvan desteğinin yarın veya en geç Çarşamba günü ödenecek"

Hayvancılar Birliği ile protokol imzalandığı ve 15 Haziran’da küçükbaş desteği ödeneceğinin söylendiğini, prosedürlerin sürmesi nedeniyle ödemenin yapılamadığını belirten Oğuz, şu anda prosedürün devam ettiğini, doğrudan gelir ve küçükbaş hayvan desteğinin yarın veya en geç Çarşamba günü ödeneceğini kaydetti.

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20/06/2022 13:32