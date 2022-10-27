Doğrudan yakıt alımına fazladan 7 milyon dolar ödendi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun ihalesiz yakıt alımına ve Güney Kıbrıs'tan alınan elektriğe ödediği rakam ortaya çıktı.
27/10/2022
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun ihalesiz yakıt alımına ve Güney Kıbrıs'tan alınan elektriğe ödediği rakam ortaya çıktı.
DOĞRUDAN YAKITA 7 MİLYON DOLAR
Yakıt alımıyla ilgili sayıştay raporunun tamamlandı. Rapora göre PetCo ve İçKale isimli iki şirkete fazladan 7 milyon dolar (125 Milyon TL) Güney Kıbrıs'a ise 6 milyon Euro fazladan ödeme yapıldığı öğrenildi.
Raporda ortaya çıkan 7 milyon dolarlık rakamın uluslarası ihale ve doğrudan alınan yakıt arasındaki fark olduğu belirtildi
GÜNEY KIBRIS'A 6 MİLYON EURO
Öte yandan söz konusu dönemde düzenli üretim sağlayamayan Teknecik'in Güney Kıbrıs'tan aldığı elektrik için Güney Kıbrıs'a fazladan 6 Milyon Euro ödendi. Söz konusu rakamlara göre toplam zarar 260 milyon TL.