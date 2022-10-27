Doğrudan yakıt alımına fazladan 7 milyon dolar ödendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun ihalesiz yakıt alımına ve Güney Kıbrıs'tan alınan elektriğe ödediği rakam ortaya çıktı.

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27/10/2022

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Doğrudan yakıt alımına fazladan 7 milyon dolar ödendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun ihalesiz yakıt alımına ve Güney Kıbrıs'tan alınan elektriğe ödediği rakam ortaya çıktı.

DOĞRUDAN YAKITA 7 MİLYON DOLAR 

Yakıt alımıyla ilgili sayıştay raporunun tamamlandı. Rapora göre PetCo ve İçKale isimli iki şirkete fazladan 7 milyon dolar (125 Milyon TL) Güney Kıbrıs'a ise 6 milyon Euro fazladan ödeme yapıldığı öğrenildi. 

Raporda ortaya çıkan 7 milyon dolarlık rakamın uluslarası ihale ve doğrudan alınan yakıt arasındaki fark olduğu belirtildi

GÜNEY KIBRIS'A 6 MİLYON EURO

Öte yandan söz konusu dönemde düzenli üretim sağlayamayan Teknecik'in Güney Kıbrıs'tan aldığı elektrik için Güney Kıbrıs'a fazladan 6 Milyon Euro ödendi.  Söz konusu rakamlara göre toplam zarar 260 milyon TL.

27/10/2022 09:07
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TAGS: yakıt ihalesi, dolar, ekonomi
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