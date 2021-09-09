KIB-TEK'e doğrudan yakıt alımlarıyla ilgili dava görüşülmedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurulu’nun (KIB-TEK) Bakanlar Kurulu kararlarıyla aldığı “doğrudan yakıt alımlarını” Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) taşıyan Sidereal Denizcilik Şirketi’nin “36 bin ton doğrudan yakıt alımı” ile ilgili dün ara emri alınmasını sağlamasının ardından yine aynı şirketin “30 bin tonluk doğrudan yakıt alımı” ile ilgili bugün görüşülmesi beklenen dava ertelendi.

Sidereal Denizcilik Şirketi tarafından hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı gerekçesiyle açılan davanın, avukatların talebi üzerine Pazartesi gününe ertelendiği öğrenildi.

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09/09/2021 10:32