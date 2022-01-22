Doğruyol: Adaletin ve eşitliğin olmadığı yerde kaos başlar

Halkın Partisi (HP) Mağusa Milletvekili Adayı Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol, tüm halkımızın sandığa gidip oy kullanması gerektiğini belirterek, icraatlarından memnun olunmayan siyasileri cezalandırmak için boykotun doğru karar olmadığını, siyasileri cezalandırma yerinin sandık olduğunu vurguladı. Doğruyol, “Meclise her kesimden görüşün temsil edilmesi için sandığa gidilsin. Cezalandırmak istiyorlarsa yeri boykot değil sandıktır” dedi.

Adaletin ve eşitliğin olmadığı yerde kaosun başladığını belirten Doğruyol, devletin kaynaklarını halka eşit ve adaletli bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi.

Av. Dr. Berna Çelik Doğruyol, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Seçim Özel” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Ayrıldığım dönemde adaylık teklifi almamıştım”

Doğruyol, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda bir yıl yürüttüğü sözcülük görevinde yakından ilgilendiği Kıbrıs sorunu konusunda önemli tecrübeler edindiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcülük görevinden ayrılmasının siyasete girme amacıyla olmadığını ifade eden Doğruyol, “Mesleğimde ülkeme daha iyi hizmet ve devletime katkı koymak için Cumhurbaşkanlığındaki görevimden ayrıldım. Ayrıldığım dönemde adaylık teklifi almamıştım. Siyasete girme gibi bir düşüncem ve ihtiyacım yoktu. İngiltere’den mezun oldum, akademisyenim, hukuk bürom var. Yabancılara yatırım danışmanlığı yapıyorum. Uluslararası seminerlere katıldım. Ülkemizi yabancılara tanıtıyorum” dedi.

“Siyasi atama değildim”

Cumhurbaşkanlığındaki görevi nedeniyle UBP’li zannedildiği ve “Neden UBP’den aday olmadı” gibi değerlendirmelerde bulunulduğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Doğruyol, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bilgim, donanımım ve duruşumdan dolayı beni sözcülük görevine layık gördü. Müzakere heyetinde yer aldım. Uluslararası hukuk uzmanıyım. Siyasi bir atama değil liyakate dayalı bir atamaydı. Verimli çalıştık. Devletime ve ülkeme başka alanlarda faydalı olacağımı düşündüm. Sözleşmemin yenilenmemesini istedim” ifadelerini kullandı.

“Okumakla, yaşamak ve uygulamak farklıdır”

Cumhurbaşkanlığındaki sözcülük görevinde edindiği tecrübeden bahseden Doğruyol, “Devlet işleyişini yakından gördüm. Okumakla, yaşamak ve uygulamak farklıdır. Müzakerelerde masada oturup, müzakerelerde bulunmak, vücut hareketlerini ve satır aralarını okumak önemlidir” şeklinde konuştu.

“Memleket gailesinden siyasete girdim”

Siyasete neden girdiğini açıklayan Doğruyol, “Memleketimi ve insanını seviyorum. Memleket gailesi olunca ve davet gelince sorumluluk alınmalı. Kriz döneminden geçildiği dönemde aktif çalışacak kişilere ihtiyaç var. Bu nedenle siyasete girdim” dedi.

“Kıbrıs meselesindeki bakış açıları bana göre doğrudur”

Halkın Partisi’ni neden seçtiğini de yanıtlayan Doğruyol, “Yeni ve merkezde bir partidir. En genç ve kadınların ağırlıkta olduğu bir partide yürümeyi tercih ettim. Kıbrıs meselesindeki bakış açıları bana göre doğrudur. İç ve dış siyasetteki yaklaşımları benimle uyumludur bu nedenle HP’yi seçtim” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik kalkınma planı yapılmalı”

Ekonomik kalkınma planının önemine dikkat çeken Doğruyol, “Ekonomik bir krizden geçiyoruz. İnsanlarda umutsuzluk var ancak çaresiz değiliz. Geçmişte zor dönemden geçildi ve devlet kuruldu. Bu devlete sahip çıkılmalı. Ekonomik kalkınma planı yapılmalı. Tüm partiler bu alana odaklanmalı. Üretebilmeyi başarabilirsek ve hukuksal sorunları çözersek halkımız refaha erebilir” şeklinde konuştu.

“Üniversite mezunları iş bulamıyor”

Ekonomik kalkınma planının üzerinde konsensüs sağlanması, iktidar değişince değiştirilmemesi ve istismar edilmemesi gerektiğini savunan Doğruyol, “Üniversite mezunları, mezun oldukları alanlarda iş imkanı olmadığı için iş bulamıyor bu nedenle yurt dışına gidiyor. Ekonomik refahı sağlayıp, Türkiye, Güney Kıbrıs ve İngiltere ile ilişkiler sağlanabilmelidir” dedi.

“Sosyal konut ve konut kredileri uygulanmalı”

Ekonomik kalkınma planında dar gelirliyi korumaya yönelik HP’nin sosyal konut ve konut kredisi projesinin olduğunu anlatan Doğruyol, şöyle konuştu:

“Dar gelirli olanların ve gençlerin ev sahibi olabilmeleri için mahrumiyet bölgesi olarak anılan Maraş’ta ve Güzelyurt’ta sosyal konut bölgeleri hazırlanmıştır. Mortgage sistemi de uygulanmalı. Devletin vereceği arazilere yerli müteahhitlerle konut kredileri verilebilir. Ev ve iş sahibi olmak temel ihtiyaçtır. Kısa vadede ekonomiye olumlu olarak yansıyabilir. Dünyada örnekleri vardır…”

“Adaletin ve eşitliğin olmadığı yerde kaos başlar”

Adaletin ve eşitliğin olmadığı yerde kaosun başladığını savunan Doğruyol, “Biz vatandaşlar, gelişmesi amacıyla devlet için çalışacağız. Devlet ise kaynaklarını halka eşit ve adaletli bir şekilde paylaşmalıdır” şeklinde konuştu.

“İyi bir planlamayla tam gün eğitime geçilebilir”

Eğitimde ve sağlıkta tam güne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Doğruyol, “Çalışan aileler var, bu nedenle tam gün eğitime geçilmelidir. Devlet okullarındaki öğrencilerin öğleden sonra derslere ve etütlere gitmesinden dolayı özel okul ile devlet okulu arasında maddi açıdan fark kalmadı. İyi bir planlamayla tam gün eğitime geçilebilir. Eğitim bilimciler tam gün eğitimde öğleden sonrasını planlayabilir. Sağlıkta da tam güne geçilmeli” dedi.

Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşlerini de açıklayan Doğruyol, şöyle konuştu:

“Kıbrıs meselesinde yıllardır görüşmelerde sonuç alamadık. Aynı formülle uzun süre aranan sonuca ulaşılamadı. Kıbrıslı Türkler uzlaşıcı oldu, ödünler verdi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıslı Türklerin hakları gasp edildi. Rumlar siyaseten geri adım atmadı. Alternatif yollar bulunmalı. AB’nin kuruluş nedeni ekonomik işbirliğidir, biz de Rumlarla işbirliği yapabiliriz. İki tarafın refahını artıracak işbirlikleri kurulmalıdır. Eşitlik zemininde işbirliği yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“Meclise her kesimden görüşün temsil edilmesi için sandığa gidilsin”

Sandığa gitmeyerek boykot çağrısı yapanlara da değinen Doğruyol, “Siyasileri cezalandırmanın yeri sandıktır. Meclise her kesimden görüşün temsil edilmesi için sandığa gidilsin. Cezalandırmak istiyorlarsa yeri boykot değil sandıktır” dedi.

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22/01/2022 10:26