Doğruyol, 'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü' Görevinden Ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, akademik çalışmalarına ağırlık vermek ve mesleği olan avukatlığı sürdürmek gerekçesi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevinden azlini istedi. Bir yıllık görevi Kasım 2022'de dolacak olan Berna Çelik Doğruyol, sözleşmesinin yenilenmemesini istedi.

Doğruyol şu açıklamayı yaptı:

"Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim. Bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğim.”

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13/10/2021 14:32